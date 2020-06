Ultime Notizie Roma del 09-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio spunta un nuovo video che cattura l’uccisione di un altro giovane afroamericano disarmato dopo essere stato fermato in New Jersey da un poliziotto bianco per eccesso di velocità intanto a New York si va verso un taglio dei fondi alla polizia mentre Neapolis città di George Floyd smantella il dipartimento ma Trump ribadisce legge e ordine e chiede di Non togliere i fondi alla polizia è l’ultimo sondaggio della CNN Joe biden lo stacca di 14 punti un Argine che non aveva mai avuto a Seattle un uomo ha lanciato la sua auto sui dimostranti che protestavano per la morte di George Floyd e ha ferito una persona con una pistola imprese-lavoro.com motore dell’economia infrastrutture ambiente come volano di rilancio turismo e Arte cultura come Brand del paese una pubblica amministrazione alleata dei cittadini imprese istruzione ricerca e competenzechiave per lo sviluppo Individui e famiglie in una società più incisiva ed è qua sono in Sei in macrosettori sei obiettivi del piano per la fase III che la task force di Vittorio colao consegnato al premier sul tema dell’Istruzione abbiamo incontrato il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico che permette ai più di 50000 insegnanti che attualmente Hanno vinto i precedenti concorsi e sono inseriti o nelle graduatorie di merito nelle graduatorie ad esaurimento di poter scegliere un’altra provincia un’altra Regione dove poter essere assunti e prendere una delle 80.000 inizio di ruolo che sono state autorizzate visto il rinvio del concorso a settembre è una buona notizia ma che chiede che a questo però ti ho temperi consentendo successivamente di poter rientrare nelle proprie regioni nella 5 postidisponibile quindi abbonamenti vincoli per un eventuale blocco nelle domande di mobilità e trasferimento Inoltre proprio sentiamo a comperare i numeri Ciò significa che comunque molto probabilmente più della metà di questo 80000 posti continueranno a essere assegnati ed è per questa ragione che come hai e chiediamo e ribadiamo qualcosa che abbiamo fatto scrivere anche il nome commissione bilancio che è l’estensione del doppio canale di reclutamento alle nuove graduatorie d’istituto vogliono avere da te d’istituto che finalmente saranno aggiornate riaperte a livello Provinciale ha chiesto fin dall’inizio e che è importante è che servono anche per dare le missioni ruolo e non soltanto le supplenze per evitare che il prossimo anno scolastico raggiungiamo il record dei non assegnati rispetto a quanto sono stati autorizzati dal messo tutto questo evidentemente all’interno di un dibattito che vogliamo noi continuare col Parlamento e al governo e amministrazioneanno scolastico in tutta sicurezza con maggiori organici come ANIEF individuato più di 150.000 unità Da dover recuperare con un rinnovo del numero delle classi un amento che mette il numero delle classi quindi organici e soprattutto ripartenze in sicurezza per tutti i nostri alunni e in ogni edificio scolastico è stato arrestato il 22enne alla guida dell’auto che nella tarda serata di ieri ha investito un ragazzo Mattia 15 anni a ottobre in zona Infernetto a Roma il conducente risultato positivo l’esame tossicologico il quindicenne ricostruita è uscito con gli amici per festeggiare l’ultimo giorno di scuola testimonianze raccolte dalla polizia di Roma Capitale riferiscono che il giovane prese stava sulle strisce pedonali con due amici e l’auto è arrivata come un i due amici sono riusciti a indietreggiare a salvarsi il sindacato sfiducia arcelor mittal e ribadisce il no agli esuberi e programma per oggi lo sciopero di 24 ore in tutti i siti italiani del gruppo dalavoratori diretti e dalla salto in mancanza di risposte concrete Fim Fiom e uilm e decideranno ulteriori forme di mobilitazione sempre Oggi la riunione in videoconferenza convocata dal ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli a cui parteciperanno organizzazioni sindacali commissari dell’ilva di nuovo piano industriale presentato dalla multinazionale prevede oltre 3000 esuberi e il mancato rientro dei 1600 lavoratori Questa mattina è iniziata e durerà 8 giorni anche le ispezioni straordinarie dei commissari dell’ilva E questa era l’ultima notizia ancora voi tutti auguri di un buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa