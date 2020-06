Ultime Notizie Roma del 09-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale me trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli punto nuovo video che cattura l’uccisione di un altro giovane afroamericano disarmato dopo essere stato fermato e New Jersey da un poliziotto bianco per eccesso di velocità nella clip Si vede che la gente chiede al giovane vederti nella propria della in attesa del carro attrezzi dopo che la sua auto è finita in Palme la Fra Mericano avrebbe tentato di sedersi sul posto di guida due volte la prima volta la gente usa lo spray urticante la seconda lo tira fuori dall’auto in una colluttazione gli spara le volte le immagini arrivano dalla videocamera sul cruscotto dell’auto della gente e sono state diffuse dal New Jersey che Sta indagando sull’episodio accaduto il 23 maggio due giorni prima della morte di George Floyd imprese lavoro come motore dell’Economia e infrastrutture ambiente come volano di rilancio turismoe cultura come Brand del paese una pubblica amministrazione alleata dei cittadini e imprese istruzione ricerca e competenze fattori chiave per lo sviluppo Individui e famiglie in una società più inclusiva è quest’anno questi i suoi macrosettori sei corrispondenti obiettivi che il piano papà Fase 3 della Task Force e colao presenza nella copertina un’Italia più forte niente dai qua è l’obiettivo centrale del documento nel giorno di immuni risalgono il contagio le vittime per il coronavirus è in Italia nelle ultime 24 ore di nuovi casi sono 280 il 42% in più rispetto a domenica quando si erano fermati a 197 i morti sono 65 in più mentre ieri l’incremento era di 53 una risalita che è ancora più netta se si considera che sono stati fatti solo 27112 tamponi a fronte di quasi 50 mila di sabato significa che il rapporto tra esami eseguiti e positivi individuati è passato dallo 04% circa 3 giorni sposi al 1,03% di oggi è in corso da questa notte una vasta operazione antimafia della Polizia di Stato di Trento con l’Impiego di circa 200 coordinati dalla Procura della Repubblica direzione Distrettuale Antimafia diretta a disarticolare una locale di ndrangheta da anni operante a Bolzano emanazione Autonoma della ndrina italiano papaya di Nuova in provincia di Reggio Calabria 320 arrestati figurano anche esponenti di altre famiglie ndranghetiste appartenenti ai mandamenti ionico e tirrenico della Calabria oggi alle 20:35 dalla piazza della basilica superiore di San Francesco d’Assisi a Rai radio 1 trasmetterà insieme a Rai 1 concerto con il cuore nel nome di Francesco che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre chi si trova in difficoltà Marcella sullo e gianmaurizio Foderaro racconteranno agli ascoltatoricanale radio le emozioni la musica le curiosità del backstage le interviste agli artisti che si sono appena esibiti sul palco quest’anno verranno aiutate le mense francescane in Italia la Francescana Antoniana Bologna è l’opera San Francesco a Milano le famiglie colpite economicamente dal coronavirus ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa