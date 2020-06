Ultime Notizie Roma del 09-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli e la pandemia da coronavirus se continua a far sentire i suoi effetti in America Latina dove nelle ultime 24 ore È rimasto alto il numero dei morti con un totale di 66952 m contagiati hanno subito una lezione per un rilassamento domenicale nei test raggiungendo comunque quota un milione 353 mila 910 e quanto emerge da una statistica sulla base dei dati di 34 Nazioni e latino-americani punta un nuovo video che cattura l’uccisione di un giovane afroamericano disarmato dopo essere stato fermato i miei gesti da un poliziotto bianco per eccesso di velocità nella clip Si vede che la gente chiede al giovane di sedersi nella propria gazzella in attesa del carro attrezzi dopo che la sua auto è finita in bagno e la promo richiamo avrebbe tentato di chiuderti sul posto di guida due volte la primala gente usa lo spray urticante la seconda lo tira fuori dall’auto in una collutazione gli spara 6 volte il principe Andrea nuovamente cerca di dipingersi in pubblico come desideroso di cooperare al indagine federale perché non abbia concesso un colloquio alle autorità preghiera li abbia ripetutamente rifiutato la nostra richiesta di programmare tale colloquio è quasi quattro mesi fa ci abbia in che modo inequivocabile attraverso lo stesso legale già diffuso la nota di oggi che non sarebbe venuto per tale colloquio lo afferma il procuratore che offre burnham che Indaga sui traffici di epstein gli avvocati del principe hanno contestato l’accusa degli inquirenti americani Il duca di York si legge in una nota di offerto almeno tre volte di dare assistenza al dipartimento di Giustizia 6:30 di testimone quest’anno spilla 2020 In frenata con una parziale ripresa nel 2021 consumi delle famiglie in caduta e bombe degli inattivi coloro cioè che hanno SMEcercare lavoro con una conseguente diminuzione dell’occupazione e il quadro disegnato dall’istat e nelle prospettive per l’economia italiana si potrebbe tenere venerdì pomeriggio il calcio d’inizio capito Generali dell’economia per la ripartenza dell’Italia pop covid e quanto emerge dal vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza più il Sottosegretario Riccardo Fraccaro il titolare del MEF Roberto Gualtieri iniziato poco dopo le 21 vertice che secondo fonti di governo non registra le tensioni emerse nel corso della riunione presidente di GTA III di Tata fino a qualche ora fa era che l’iniziativa partita e giovedì Nell’ultimo giorno di scuola con la didattica a distanza nella gran parte delle regioni italiane i sindacati della scuola hanno indetto uno sciopero di tutto il personale flash mob manifestazioni iniziative si sono svolte in tutta Italia davanti al Ministero dell’Istruzione a Roma la ministra Lucia Azzolina ha dettonotte su Facebook per l’ultimo giorno di scuola il tema della sicurezza scuola è molto serio e richiede prudenza anche e nei giudizi e nei commenti ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alla prossima Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa