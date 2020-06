Ultime Notizie Roma del 09-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Oggi tutti i vertici di autostrade in Regione dopo le code generate dalla chiusura prolungata e non comunicata di una galleria che ha generato caos su tutta la rete autostradale Ligure tu annunciato il Presidente della Regione Liguria Toti così non va una cosa è la messa in sicurezza serie anche se poulpeo volmente rimandata altre imprigionare migliaia di cittadini e immobilizzare tutta la Liguria in mattinata è stata rinviata l’assemblea del consiglio regionale per l’impossibilità di raggiungere la sede della Regione da parte di molti consiglieri argomento l’Unione Europea dovrebbe sapere da inizio luglio l’ammontare dei tassi che potrà poi applicare prodotti statunitensi per gli aiuti illegali dati da Washington la Boing l’ho detto il commissario al commercio uefi Logan le posizioni sulla disputa Airbus Boeing che ha già portato a darsi statunitensi contro l’Europa in diversi settori restano distanti negli Stati Uniti ci sonodai colloqui ha spiegato Hogan te la situazione non cambia aggiunto non avremo altra scelta che imporre le nostre stazioni andiamo negli Stati Uniti perché un video riprende l’uccisione da parte di un poliziotto di un altro giovane afroamericano fermato New Jersey per eccesso di velocità a New York e si va verso un taglio dei fondi alla polizia di Minneapolis città di George Lloyd smantellato il dipartimento Trump dichiara legge e ordine km di nonna Togliere punti alla polizia nel sondaggio della CNN ha Joe biden attacca presidente americano in 14 punti a Seattle un uomo capo del KKK della regina che lanciato con l’auto sui dimostra una persona con una pistola in chiusura lutto nel mondo della musica è morto all’età di 53 anni il leader degli arabe de Palo soffriva di un cancro dall’agosto del 2015 un annuncio la famiglia e porto Tutto Cialde Ringraziando il team medico e tutto il personale degli ospedali che hanno seguito il musicista per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo è che tanto il massimo rispetto per laè tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

