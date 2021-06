Ultime Notizie Roma del 09-06-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i giovani puntano al Green pass danno lo Sprinter la campagna vaccinale Ma gli esperti frena non gli Open Day In particolare quelli con le inoculazioni di attrazione che porterebbero infatti un rischio di trombosi più alto del covid resta Intanto il nodo della discoteca nuovo protocollo sarà presentato entro domani al CTS oggi pomeriggio previsto il voto finale della camera al Decreto di aperture per l’uscita dalla pandemia siamo sulla buona strada ma non ho ancora al traguardo dice Mattarella partita sui licenziamenti che potranno riprendere dal primo luglio non è chiusa nonostante la mediazione messa in campo dei draghi con uno degli ultimi decreti PD Leo in acque sindacati insistono Nel chiedere una proroga per i settori più in crisi ieri incontro tra il premier Landini oggi alla casa del cinema in villa Borghese a Roma la commemorazione Laica di Epifani l’ex leader della CGIL è morto a 71 anni dopo vent’anni di 3 missioni militari 54L’Italia si prepara lasciare l’Afghanistan questione di settimane secondo il comandante vergori non vogliamo che torni ad essere un luogo sicuro per i terroristi afferma il ministro Guerini ma George nuova tracotel almeno 10 morti in una sparatoria avvenuta dentro un complesso di un corpo responsabile delle operazioni di sminamento della Provincia di basilan oggi vertice del centrodestra in vista delle elezioni amministrative ricerca dei candidati per la federazione Inizierei da una collaborazione per lamentare Certo in prospettiva Vi piacerebbe che le elezioni del 2023 ci fosse una forza Unica del centrodestra fermentando Salvini Berlusconi Addirittura mi ha proposto Partito Unico livello il leader della Lega Ciao Te disagi ieri a Roma per un mini nubifragio che ha sommerso la parte nord della capitale un asilo a Ponte Milvio è stato invaso dall’acqua e 40 piccoli alunni e le maestre che erano rimasti bloccati dentro sono stati tratti in salvo dai pompieri oggi allerta gialla per il maltempo in cinque regioni Basilicata Calabria Campania e Sicilia l’avvocato Mario è stato arrestato nell’inchiesta sulle SilvaQual è coinvolto Anche l’ex PM Tarantino capisco per il quale è scattato l’obbligo di dimora secondo i PM dal 2014 per 2 sistema un accordo corruttivo un altro momento della presentazione delle domande per il direttivo della Procura Generale ultime Azzurra Parigi berrettini gioca stasera il primo quarto del Roland Garros lo fa contro il numero uno al mondo Djokovic sale a quattro il numero di positivo al covid tra Spagna e Svezia che si sfideranno nel primo match del gruppo f degli Europei di Calcio 2020 Trani svedesi Lo juventino Cool hotel Chi è il bolognese svanberg tra gli spagnoli dopo basket c’è anche gli Oriente e oggi la mia c’era tutto il gruppo ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa