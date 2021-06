Ultime Notizie Roma del 09-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrino emergenza covid e sul green pass Noi siamo pronti è questione di pochissimi giorni lo dice il commissario Francesco Paolo figliolo in 100 giorni di attività abbiamo fatto tanto lavoro con la soddisfazione di essere vicino ai nostri cittadini Ei risultati sono 39 milioni e 320 mila somministrazioni l’Italia è molto ben posizionata nelle classifiche europee soprattutto se voglia di vaccinarsi aggiunge ancora figlio la vaccinazione l’architrave per la messa in sicurezza del paese per la ripartenza economica laddove per eccezionali motivi dovesse rendersi necessaria la somministrazione della Seconda dose sottolinea ai lavoratori ai turisti che sono al di fuori della regione di residenza per un periodo di permanenza congruo questa struttura è disponibile a riequilibrio delle dosi da distribuire concludi il commissario figliolo nella lettera di risposta alla richiesta delle regioni per la somministradel Richiamo in vacanza ora notizia di cronaca uno dei Cugini di Samanà basso indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere arrestato nei giorni scorsi in Francia è stato consegnato all’Italia la frontiera di Ventimiglia è stato preso in dei Carabinieri Te lo stanno portando nel carcere di Reggio Emilia lo ha confermato il colonnello Cristiano desideri comandante provinciale dei Carabinieri della città Emiliana in un incontro con la stampa Novellara davanti alla casa della famiglia di Saman la diciottenne pakistana scomparsa da oltre un mese che si presume essere stata ammazzata per il rifiuto di un matrimonio combinato in patria inquirenti pensano del cadavere soltanto un contatto da due cugine dallo zio della dobbiamo argomento vertice dei leader del G7 lontano dalle aree metropolitane nella stretta penisola della Cornovaglia nell’Inghilterra sud-occidentale 11-13 giugno i giorni l’idea di Regno Unito Stati Uniti Italia Germania Francia Canada Giappone dell’Unione Europea affronteranno nei primi due giorni numero di temi dalla ripresa post covid alla lotta ai cambiamenti climatici e conflitti alla sicurezza internazionale che nelle istituzioniLa discussione sarà allargata d’Australia Corea del sud e India nella prospettiva di una proiezione orientale mirata hot evidentemente al contenimento della cena è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa