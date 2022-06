Ultime Notizie Roma del 09-06-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina in apertura c’è la possibilità di una ripresa del negoziato per arrivare al cessate il fuoco l’ha fatto sapere ieri il ministro degli Esteri turco durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con logo russo sergej lavrov che assicurato che mosca è pronta a lavorare per mettere in sicurezza all’uscita delle navi dei porti dell’Ucraina siamo pronti ha detto a collaborare con i nostri omologhi turchi su questo quella lunga pagina dedicata alla Chi era un uomo ha ferito in caso una donna forse la convivente sembra con delle coltellate se fabbricato in un appartamento a Cologno Monzese secondo i vigili del fuoco la donna è stata trovata ferita sul balcone soccorsa con un autoscale portato in salvo per essere curato dal personale del 118 invece una donna di 42 anni di origine serba è stata uccisa ieri mattina a Vicenza a colpi di pistola dall’ex compagno l’omicidio avvenutostrada le ricerche dell’uomo in fuga con elicotteri reparti speciali allontanato si L’assassino avrebbe anche fatto esplodere due ordini ed è stato arrestato è messo ai domiciliari un dirigente medico di un centro sanitario della ats l’ex ASL città metropolitana di Milano con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti i suoi giovani pazienti dello stesso centro le indagini sono partite dalla denuncia di una ragazza che ha descritto il modus operandi medico molto simili racconti anche delle altre tue 5 pazienti tutti hanno parlato di violenze fisiche e verbali ti cercano possibili altre vittime ancora cronaca Quando è nato ieri a sei anni di reclusione per morte come conseguenza di altro reato lesioni è stalking Marco Venturi di 45enne fidanzato della stilista Carlotta benusiglio trovata impiccata nella notte del 31 maggio 2016 su un albero dei Giardini Piazza Napoli a Milano la sorella della vittima Dice Marco Venturi non è stato condannato a tanti anni ma volevamo ridare dignità a mia sorella e oggi questa cosa è stata fatta credevo e la giustizia edeaè tutto per il momento informazioni torna alla prossima edizione

