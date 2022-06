Ultime Notizie Roma del 09-06-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita in studio la bici e interrompe dal primo luglio l’acquisto di titoli con il programma Pepp a luglio alzerà i tassi dello 0 25 per settembre La presidente lagarde afferma che un incremento fino a 0 50% Sara se le prospettive di inflazione nel medio periodo per Mara notaio si deteriorerà hanno possibili investimenti del programma Peppe funzionanti spread prevista nel 2022 inflazione media del 8% nelle zone che scenderà il 35 nel 2023 la crescita Rivista al ribasso il 28 quest’anno forte tensione sui titoli di stato e rendimento del BTP decennale sale sopra il 35 vanno giù le borse Piazza Affari Cala del 1:05 ed è la peggiore d’Europa questo pomeriggio avremo un dibattito tra il sindaco Mario per gli architetti ucraini perché ricostruiremo l’Ucraina dobbiamo farle lo faremo nostro obbligo morale ho detto la presidente della commissione europea Ursulaparlargliene proseguono intanto di scontri bombardato l’impianto chimico azoto si Verdone dove sono rifugiati circa 800 civili lo hanno parlato di quasi 5 milioni di rifugiati ucraini e Un’Europa ancora non è stato raggiunto alcun accordo sulle esportazioni di cariche di grano Ucraina attraverso il mar Nero l’ho detto il portavoce del Cremlino peskova pressing del segretario generale dell’ONU guterres serve un accordo che consente l’esportazione di alimenti prodotti in Ucraina attraverso il mar Nero che è essenziale per centinaia di milioni di persone hanno scaricato Occidente il grano può partire solo se vengono tolte le sanzioni per chi chiede che la Russia si esclusa dalla orali della maturità senza mascherine per gli iscritti è una questione di rispetto di fronte a chi ha fragilità indossare la mascherina chirurgica d’eccellenza la presidente dei presidi della zia Cristina Costarelli un falso problema il candidato sarà a 2 metri di distanza dalla commissione Non abbiamo un nuovo protocollo anti covid i sugli esami precedenti sono ormai superati anche dalla fine dello stato di emergenza il candidato di un catalizzatore mentrenon indossare la mascherina Attendiamo indicazioni scritte ricorso della lega al TAR contro le circolari ministeriali che raccomandano fortemente la mascherina per accedere i seggi E votare alle elezioni Domenica prossima il tender Ale e prelievo sleeper approfitti anche a banche e intermediari finanziari che fanno attività sull’energia e la richiesta di una serie di emendamenti trasversali al Decreto aiuti presentarlo da Movimento 5 Stelle Leo forte di Fratelli d’Italia il PD propone inoltre di fissare un tetto il prezzo dei carburanti per due mesi di allargare la platea delle famiglie che possono ricevere il bonus sociale per l’energia elettrica il gas è aumentato da 12000 €20000 la soglia massima hanno risposto al GIP nel corso dell’interrogatorio di garanzia il costruttore mafioso Agostino Sansone e suo collaboratore mani Dio Poretto è Pietro Polizzi candidato di Forza Italia in consiglio comunale di Palermo arrestato ieri per scambio elettorale politico-mafioso Nessuno dei tre indagati dunque si è avvalso della facoltà di non rispondere canzone polizia hanno negato l’esistenza di un patto elettorale lecito sostenendo che la trascrizione delle intercettazioni chi li ha fatti Finire in carcere nontutto Fedele al contenuto della Conversione scossa di terremoto avvertita sulla costa abruzzese in particolare nel teramano il Sisma secondo le prime Stime si sarebbe verificato alle 13:18 con magnitudo 42 con epicentro nel mare Adriatico nella zona al confine tra Abruzzo e Marche la protezione civile non evidenzia i danni a persone e cose sospese in via precauzionale il traffico ferroviario sulla linea Ancona Pescara dazn nuovi prezzi per gli abbonamenti per la stagione 2022/2023 dal prossimo 2 agosto la piattaforma streaming che trasmette in particolare tutta la serie A in esclusiva lancerà la sua nuova offerta che prevede una un abbonamento standard a 9,99 euro al mese ma la novità riguarda l’abbonamento Plus la nuova modalità costerà €39,99 e consentirà di guardare in contemporanea di riempirai su due dispositivi anche se volessi da due reti Internet diverse E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

