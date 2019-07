Ultime Notizie Roma del 09-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale redazione in studio Roberta Frascarelli la nave Alan kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi una nave della Marina di Massa in rotta per trasportare le persone e portarli a terra lo annuncia su Twitter o NG tedesca ai che gestisce la Lancusi tra le 44 persone recuperate ci sono quattro donne e bambini migranti soldati hanno affermato di essere in viaggio in mare da sabato e che avevano finito il carburante e contro nel governo sul tema dei migranti in particolare tra la ministra della Difesa Elisabetta trenta il Ministro dell’Interno Matteo Salvini Intanto è stata anche disposta la confisca di Alex la nave dello NG mediterranea che sabato scorso ha attraccato a Lampedusa nonostante l’arte della guardiaMinistro della Difesa Elisabetta trenta che ha criticato la scelta di uscire dalla missione Sofia replicano i numeri ha detto il ministro Salvini a margine di una iniziativa per il Centenario dell’associazione nazionale degli alpini a Milano Intanto il papà celebra in Vaticano la messa nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa migranti sono persone non si tratta solo questioni sociali o migratorie non ti tratta solo di migranti nel duplice senso che I migranti sono prima di tutto persone umane è che oggi sono il simbolo di tutti gli scherzassi ha detto il papà ispettori dell’Agenzia tomica delle Nazioni Unite l’hai e hanno confermato che l’iran a Sassari Candle uranio Oltre la soglia stabilità nell’accordo nucleare Lo ha reso noto la stessa agenzia Donald Trump apre la crisi diplomatica con Londra dopo le rivelazioni sulla stampa dei giudizi impietosi su di lui da parte dell’ambasciatore britannico negli Stati Uniti kingaura Canon conl’ambasciatore Ma negli Stati Uniti d’America non è Amato è considerato non tratteremo più con lui ha twittato la Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio della preside della Regione Calabria Mario Oliverio accusato di abuso d’ufficio e corruzione la richiesta riguarda inchiesta lande desolate su alcuni appalti gestiti dalla regione Calabria dall’inchiesta sono emersi i presunti in particolare nella gestione della parte della regione Calabria degli appalti riguardanti e l’aviosuperficie di Scalea logo via di Lory che rifacimento di piazza bilotti l’unica delle opere pubbliche che è stata portata a termine è stata confermata dalla Cassazione la soluzione di 6 poliziotti e due carabinieri per la morte di Giuseppe uva deceduto in ospedale a Varese nel giugno 2008 dopo essere stato portato in caserma a seguito di un controllo gli imputati accusati di omicidio preterintenzionale sequestro di persona erano stati assolti Sam primo grado fino appello con formula piena universiadi lodelle barche a vela nel Golfo di Napoli sono partite le prime regate di flotta per le qualificazioni ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

