Ultime Notizie Roma del 09-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione brizzolate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi studio in apertura la politica con le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul fronte delle procedure di rimpatrio possiamo conseguire ancora più elevati livelli di efficacia attraverso rimodulazioni improntate ad una maggiore flessibilità con il ricorso a navi di linea queste le parole del ministro scritta in una lettera indirizzata la sua ologo tunisino ieri il comitato per l’ordine e la sicurezza deciso la presenza di navi della marina della Guardia di Finanza per difendere i porti italiani la Alan kurdi dopo aver sbarcato a Malta 65 tanti che saranno ricollocati in vari paesi dell’Unione Europea ha soccorso altre 44 persone su una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi Matteo Salvini impressingalleato di governo Luigi Di Maio sul premier Giuseppe Conte su tre fronti manovra autonomie emigrati sulla manovra lo scontro tra il leader della Lega che annuncia un incontro per lunedì prossimo con i principali operatori economici del paese è il premier e aspro tre ore di vertice di governo Palazzo Chigi non hanno sciolto i nodi sulla questione dell’Autonomia il Ministro dell’Interno e intanto ha firmato una nuova direttiva sulle scorte 49 dispositivi in meno 203 agenti assegnati ad altri servizi e un taglio di auto blindate parliamo ora di riforma sulle sostegno siamo in ambito scolastico sospesa l’applicazione della riforma in attesa di una rivisitazione delle nuove norme sulle quali si attende anche il parere del Parlamento si guarda gli organici perché manca un impianto giuridico in grado di impedire la formazione di nuovi posti in deroga favorendo un loro adeguamento imposti di diritto il progetto educativo individuale resta non vincolante sull’attribuzione delle Ore di sostegno agli alunni con handicap mentre per quelli più gravivolte manca il rapporto previsto di uno a uno con il docente e abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF è quella degli organi c’è ancora una volta signora la certezza della Corte Costituzionale quando si vuole ottenere gli organici ai livelli attuali e diritto un impegno non li porto in terra abbiamo avuto una sentenza quindi riteniamo che ci vado nella direzione opposta invece che non si dovrebbe andare perché quando i posti in organico di diritto anche alla poi ci resta preoccupazione anche il fatto che non sia chiaro nel testo come il progetto educativo individuale che stava lei non è vincolante della diciassettenne che succede nelle scuole italiane da sposa molto spesso chiedere il doppio dei posti di sostegno e dell’ufficio scolastico regionale nonostante si chiedati chiedo al medico psicologico ti chiedono appunto un rapporto 1 a 1 tra alunni per esempio nei casi gravi questo mi porta questa se non c’è interesse ed è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

