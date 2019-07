Ultime Notizie Roma del 09-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento l’informazione per ritrovare l’ascolto della redazione Gabriele Aluigi in studio la lega ha chiesto di aumentare anche oltre 15 volte le multe previste dal decreto sicurezza bis a carico delle navi che non rispettano i divieti introdotti dal testo le nuove soluzioni secondo un emendamento presentato alla camera a prima firma Igor Iezzi capogruppo del Carroccio in commissione affari costituzionali ammonterebbero a somma e €650000 è un milione rispetto alle cifre attualmente previste dallo stesso decreto che vanno da 10.000 a €50000 una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata notificata a Francesco Bellomo ex giudice barese del Consiglio di Stato docente e direttore scientifico dei corsi post universitari per la preparazione al concorso in magistraturascuola di formazione giuridica avanzata diritto e scienza Bellomo risponde dei reati di maltrattamento di tre borsiste è una ricercatrice alle quali aveva imposto anche un dress code estorsione aggravata ai danni di un’altra corsista e di calunnia e minaccia i danni del presidente del consiglio Giuseppe Conte parliamo ora di reclutamento scolastico dimissioni in ruolo sono quasi 60 mila i posti Vacanti e disponibili per i docenti nella scuola secondo sindacato ANIEF e la cifra e doppia se si considerano anche i posti in deroga numeri che sono una conseguenza del mancato adeguamento dell’organico di fatto in organico di diritto ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF accompagna perché si chiama quella soluzione non risolve tutto bene Comunque mamma mi ha detto di non aspettare il prossimo dicembre era trovare per legge un qualcosa cioè2 anni come sarà presente che te l’ha detto chiaro evidente che ci vedremo una cosa semplice di menta per evitare Vacanti o comunque di assumere dalle graduatorie d’istituto di seconda fascia da trasformare anche metti il provinciale noi in questo modo di dare una risposta è una risposta a chi anche il diploma magistrale viene licenziato e assunto dal Gottardo è chiuso ultimi concorsi a quelli che hanno fatto il percorso speciale e straordinaria quello del Pippi che oggi è stato abolito sono i migliaia sono più di cinquantamila devono essere assunti subito e allora ti fa stare assolutamente Reggiana ramo del parlamento Nazionale quindi permettere di fare domande che spesso neanche una passeggiata posso saranno le proposte di Ania che saranno Portate i soldiè tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

