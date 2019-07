Ultime Notizie Roma del 09-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per il tema dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio la lega chiede di aumentare anche oltre 15 volte le multe previste dal decreto sicurezza bis a carico delle navi che non rispettano i divieti introdotti dalle testo e non funzioni proposte alla camera in un momento a firma di Igor Iezzi capogruppo del Carroccio in commissione affari costituzionali potrebbero a somme tra i 150000 e il milione di euro rispetto alle cifre attualmente previste dallo stesso decreto che vanno da 10.000 a €50000 in ricordo dell’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nelle parole del presidente attuale Mattarella e delle presidente di bankitalia Visco Ciampi se per fronteggiare con determinazione perseveranza sfide cruciali per l’economiala società italiana della crisi degli anni 80 la conquista dell’Autonomia di bankitalia della fondazione dell’Unione Europea all’ingresso nell’euro al ritrovamento del senso di appartenenza alla patria queste le parole contenute in un messaggio inviato al governatore della Banca d’Italia Visco In occasione della giornata di studi dedicata Ciampi un governatore al servizio del paese che difese strenuamente l’autonomia politica del suo ruolo di banchiere centrale ha detto Visco un incendio di grandi proporzioni è interessato questa mattina all’alba un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese le porte di Milano sul posto i mezzi di soccorso secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime ne feriti pompieri fanno sapere che le fiamme non avrebbero intaccato la parte più delicata dei regali pericolosi e speciali trattati dall’azienda si tratta di polveri derivate dal proprio strumento di scarti industriali che sono impacchettati in una zona non interessata dall’incendioazione internazionale contro il doping coordinata dai carabinieri del NAS di europol sequestrati in tutta Europa sostanze dopanti per 3 milioni e 8 arrestate 234 persone oltre indagati scoperti 9 laboratori clandestini di cui uno anche in Italia nel salernitano dove i carabinieri hanno sequestrato un laboratorio clandestino per la produzione di sostanze stupefacenti e dopanti controllati 600 atleti di cui 19 sono risultati positivi è tutto della redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa