Ultime Notizie Roma del 09-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione beritola dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio inasprire le multe alleo NG con sanzioni da 150 mila a €1000000 15 volte in più di quelle previste fino ad oggi dal decreto sicurezza fino a 15 volte in più rispetto a quelle previste fino ad oggi la modifica contenuta in un emendamento per il decreto sicurezza bis è stata presentata alla camera e porta la firma di Igor Iezzi capogruppo del Carroccio in commissione affari costituzionali le multe andrebbero colpire Le organizzazioni non governative che possiedono le navi che non rispettano i divieti introdotti dalle testo del DL sicurezza Intanto c’è stato un nuovo sbarco sulle coste italiane 47 migranti10 donne sono approdati nel porto di Pozzallo in provincia di Ragusa a bordo di un pattugliatore della Guardia di Finanza i profughi soccorsi nel canale di Sicilia da una motovedetta della Guardia Costiera erano 53 in tutto ma sai di loro sono stati subito trasferiti a Lampedusa per problemi medici gli altri 47 sono stati trasferiti nel hotspot di Pozzallo altri 13 migranti provenienti dall’algeria sono stati intercettati al largo di Porto Pino sud ovest della Sardegna e poi sono stati portati al centro di primo soccorso di Monastir vicino Cagliari Intanto il ministro della Tunisia spiega che sul fronte delle procedure di rimpatrio si possono conseguire ancora più elevati livelli di efficacia attraverso rimodulazioni improntate ad una maggiore flessibilità con il ricorso a navi di lì allo scritto Salvini in una lettera inviata al suo omologo tunisino il comitato per l’ordine e la sicurezza ha deciso la presenza di navi della marina militare della Guardia di Finanza per difendere i po’italian c’è stato un blitz della Digos contro sedie ed esponenti dell’estrema destra Torino e Ivrea operazione che è scattata nella sede Torinese di legio Subalpina nelle abitazioni di militanti di Forza Nuova e di rappresentanti del gruppo di estrema destra Rebel firm di Ivrea si tratta di nuovo Controllo dopo quello del 20 giugno Luigi Cortese coordinatore Torinese di Porta Nuova Era stato denunciato per apologia di fascismo è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa