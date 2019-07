Ultime Notizie Roma del 09-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’incontro con il premier Giuseppe Conte a quello convocato dal ministro Matteo Salvini per metà luglio dovremmo seguire i fatti non c’è più tempo per diversi vidi lo dici il leader della CISL Annamaria Furlan nella relazione alla conferenza organizzativa del sindacato e l’azione del governo aggiunge manca un progetto di medio lungo periodo per il paese la capacità di dotarsi della strada per gestirlo quella divergenza di impostazione fra noi il governo e le conseguenti critiche di merito su troppe misure prevalentemente elettoralistica cause rifiuti a Roma è andata bene fino a farti il piano sono le parole del Presidente della Regione Lazio Zingaretti dopo una riunione al Ministero dell’Ambiente con il ministro costa e la sindaca raggi tentativo prima arriva di pulire la città noi dobbiamo ai Romani e mi sembra che questo tavologarantita più livelli aggiunto la prima cittadina della capitale fai mangiare sarà stata al centro in una mattinata anche di una riunione del MoVimento 5 Stelle con Di Maio costa il regista sindacato Ho incontrato a Palazzo Chigi il premier Giuseppe al gomito oggi la RAI vuole cambiare passo È un’azienda di servizio pubblico e inclusiva e non deve dimenticare nessuno è digitale contemporanea lo ha detto l’amministratore delegato Fabrizio Salini Nella presentazione dei palinsesti 2019/2020 mettiamo al centro delle offerte la nostra piattaforma raiplay un modello di frizione che non possiamo non intercettare perché il consumo va in quella direzione aggiunto che in autunno la piattaforma on demand sarà completamente aggiornata in chiusura lo sport l’impatto socio-economico del calcio in Italia ha superato i 3 miliardi di euro nella stagione 2017/2018 il dato emerge dal report calcio lo studio della fine si presentato al Senato la cifra considerati indotto economico 742,1 milioni di contributo diretta l’economia Nazionale sanitario 1215,5 milioni di Risparmio della spesaderivante dalla pratica calcistica e sociale 1051,4 milioni di Risparmio economico generato dei benefici prodotti a livello sociale del sistema calcio in Italia è tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa