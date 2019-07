Ultime Notizie Roma del 09-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla lezione martedì 9 luglio in studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura arrestato Francesco Bellomo ex giudice Marisa del Consiglio di Stato direttore scientifico di corsi post universitari per la preparazione al concorso magistratura reati di maltrattamento di tre borsiste una ricercatrice alle quali aveva imposto la minigonna durante i corsi estorsione aggravata un’altra corsista è calunnia e minaccia al Presidente del Consiglio conte confidandosi con la sorella una borsetta disse di avere sottoscritto un contratto di schiavitù sessuale un’altra sarebbe stata pulita finendo In una rubrica sulla rivista della scuola con dettagli intimi sulla vita privata un’altra ancora avrebbe preteso che si è inginocchiato e gli chiede se perdono per aver violato le regole del contratto in Italia vive una pericolosa deriva sessista insulti alle donne arrivano proprio dagli esponenti più importanti della politica sono leSottosegretario del MoVimento 5 Stelle alle pari opportunità Spadafora in un’intervista a Repubblica prendendo ad esempio gli insulti contro le donne e gli attacchi verbali di Salvini a Carola rakete dei criminali sbruffoncella e pirata parole che dice Spadafora hanno aperto la scia dell’odio maschilista contro la comandante con insulti Villa Agati per giorni e giorni sui social durissima la replica della ditta Stefani e video usare il dramma delle donne per attaccare Salvini avrebbe ripensato l’incarico e la lega chiede di aumentare anche oltre 15 volte le multe previste dal decreto sicurezza bis alle navi che non rispettano i reati introdotti dal testo che nuove soluzioni secondo un emendamento presentato alla camera prima firma Igor Righetti capogruppo del Carroccio in commissione affari costituzionali arriverebbero da un minimo di €150000 milioni di euro rispetto alle sue tra 10.000 e €50000 apertamente che i naufraghi devono morire noi pensiamo in contrario In ogni caso queste tensioni non ci impediranno di salvare vite che valgono più di €1000000 e replica di Alessandro mette armatorereale di Mediterranea di cui la procura di Agrigento ha convalidato il sequestro è tutto per il momento Grazie per averci seguito linea la regina

