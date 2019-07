Ultime Notizie Roma del 09-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale con all’informazione è Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno scoppia il caso Spadafora nel governo il Sottosegretario alle pari opportunità in un’intervista a Repubblica attacca Matteo Salvini per gli insulti sessisti a Carola bacheca Equitalia vive una pericolosa deriva sessista gli insulti alle donne arrivano dagli esponenti più importanti della politica di cecità gli attacchi verbali di Salvini alla Capitana dei criminali sbruffoncella pirata parole che dice hanno aperto la scia dell’odio maschilista contro Carola con insulti dilagati sui social durissima la replica di Matteo Salvini cosa sta fare governo con una pericoloso maschilista che pensa che sono così brutto e cattivo fossi in lui mi dimetterei farei altro ci sono delle LG che lo aspettano ed è stato arrestato Francesco Bellomo exindice barese del Consiglio di Stato direttore scientifico di corsi post universitari per la preparazione al concorso in magistratura risponde dei reati di maltrattamento di Tre Botti Ste una ricercatrice alle quali aveva imposto la minigonna tanti corti e corruzione aggravata ad un’altra corsista e calunnia e minacce al presidente del consiglio Giuseppe conte combinandosi con la sorella una borsetta disse di avere sottoscritto un contratto di schiavitù sessuale un’altra sarebbe stata punita finendo In una rubrica sulla rivista della scuola con dettagli intimi sulla vita privata un’altra ancora avrebbe preteso che si inginocchia se gli chiedesse perdono per avere violato le regole del contratto l’economia per Alitalia si va verso la neve con la maggioranza assoluta di Ferrovie dello Stato e Maps non si apprende da fonti del ministero dello sviluppo che confermano quindi la chiusura del dossier lunedì senza ultime notizie in chiusura stoffa Le botticelle in città lo prevede un emendamento del MoVimento 5 Stelle al nuovo codice della strada che consente l’uso del servizio di piazza con animali solo nei parchi o riserve naturali o in caso di Malpubblica di carattere religioso culturale e storica di tradizione Popolare secondo i 5 stelle in questi sarà i comuni la facoltà di rilasciare la licenza che tutto grazie per averci seguito alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa