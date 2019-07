Ultime Notizie Roma del 09-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la lega chiede di aumentare anche oltre 15 volte le multe previste dal decreto sicurezza bis alle navi che non rispettano indiretti introdotti dal testo le nuove sanzioni secondo un emendamento presentato alla camera prima firma Igor Righetti capogruppo del Carroccio in commissione affari costituzionali arriverebbero da un minimo di 150 mila e €1000000 rispetto alle attuali tra 10.000 a €5000 apertamente che l’acqua che devono morire non sentiamo il contrario ogni caso queste canzoni non ci impediranno di salvare vite che valgono più di €1000000 la replica di Alessandro Metz armatore del vegliare Alex di Mediterranea di cura di Agrigento ha convalidato il sequestro camion rifiuti a Roma è andata bene finalmente parte il piano lo dice il presidente della regione Lazio Zingaretti dopo una riunione al Ministero dell’Ambiente con il ministro che è la sindacal’obiettivo primario di pulire la città lo dobbiamo e domani mi sembra che questo tavolo lo abbia garantito a più livelli aggiunto la prima cittadina della capitale l’emergenza era stata al centro in mattinata anche ad una riunione del MoVimento 5 Stelle con la fila che poi incontrato a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte Cambiamo argomento entro l’anno vogliamo disinnescare l’aumento dell’Iva ma anche abbassare le tasse concentrandoci sul taglio del cuneo fiscale notizie di Maio sindacati durante il tavolo a Palazzo Chigi con il premier Conte agli incontri con il presidente del consiglio e poi Salvini dovranno seguire i fatti non c’è più tempo per diversi di sorta o serve la leader della CISL Furlan relazione alla conferenza organizzativa manca un progetto di medio-lungo periodo per il paese la capacità di dotarsi della strategia per gestirlo qui la divergenza di impostazione per noi governo e le conseguenti critiche di merito misure elettoralistica multimanutenzione chiusura Fiorello torna in RAI con un progetto su raiplay lo acquista lizzato l’amministratore delegato Fabrizio Salini alla presentazione dei palinsesti a Milano da lei vuole cambiareun’azienda di servizio pubblico inclusiva e non devi dimenticare nessuno il digitale contemporanea mettiamo al centro dell’offerta la nostra piattaforma un modello di fruizione che non la possiamo Annoni intercettare perché il consumo va in quella direzione dell’amministratore delegato on demand sarà completamente aggiornata se tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa