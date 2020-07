Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e giovedì 9 luglio ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita studio la sentenza della corte costituzionale che ieri ha giudicata legittima l’esclusione della spia del gruppo Benetton a nella ricostruzione di nuovo ponte di Genova per l’eccezionale gravità della situazione apre una breccia nel governo sull’ affidamento della concessione il PD aveva indicato Alpi per atto dovuto Ma la Consulta rimette tutto in discussione questa la sentenza ci dà ragione non ci siamo mai piegati rivenditori 5 Stelli chiedendo la revoca della concessione ad Asti giusti per le famiglie delle 43 vittime del crollo la sentenza ci conforta dice con te sto mettendo una decisione rapida e Giuseppe Conte rientra oggi a Roma da Madrid portando con sé un Alleanza Italia Spagna per un’intesa entro luglio su come no a compromessi al ribasso hanno concordato i due leader il premier spagnolo Serena su quello italiano rinvia alle camere su un tema che divide la maggioranza il Consiglio Europeo deve giungere a un risultato storicoe poi dobbiamo lavorare insieme al Parlamento afferma Bruxelles cancelliera tedesca Merkel spremendo per un’intesa entro l’estate tutti abbiamo monito davanti agli occhi la vista della crisi economica non possiamo perdere tempo la Camera dei Deputati ha confermato la fiducia al Governo sul decreto rilancio con 318 voti a favore 231 contrari 2 astenuti acceso per la prossima settimana in via libera definitivo del Senato senza altre modifiche per il movimento che tante 55 miliardi di euro per limitare l’impatto economico delle emergenze coronavirus slitta a martedì prossimo l’adozione del testo base sull’omofobia da parte della commissione giustizia della camera ha aperto emendamenti dopo le mie distruzionismo di lega Fratelli d’Italia e slitta alla prossima settimana anche l’incontro tra il premier Giuseppe Conte leader del centrodestra inizialmente previsto per oggi sono oltre 12 milioni le persone contagiate coronavirus nel mondo lo rileva la Johns Hopkins University dopo che gli Stati Uniti avevano superato i 3 milioni di casi a cui si sono aggiunti altri 55mila positivi nelle ultime 24 ore Intanto il presidente Trump preme per ille scuole in Italia ieri contagiri salita mentre aumentano i timori per i casi importati per la prima volta dei viaggiatori 165 bengalesi sono stati respinti alla frontiera degli aeroporti di Fiumicino e Malpensa a Bergamo ci sono più affetti da covid in terapia intensiva in Lombardia il cognato del governatore Fontana indagato per presunte irregolarità in alcune forniture ospedaliere nativo C3 attualmente a Porto Empedocle stata sottoposta a Fermo amministrativo dopo un’ispezione della Guardia Costiera che ha rilevato diverse irregolarità di natura tecnica operativa il provvedimento spiega la guardia costiera per una rapina la rettifica delle irregolarità rilevate in sede ispettiva sarà necessario intervento dello stato di bandiera la Germania ieri con te è tornata evocare la riforma della legge Salvini governo sta già lavorando a una modifica per una vera sicurezza che non significa per seguire persone deboli ma creare condizioni perché tutti possono rispettare le nostre leggi L’Australia ha deciso di sospendere gli accordi di estradizione con Kong a seguito dell’adozione sul territorio della legge sulla sicurezza da parte della Cina ilMaurizio mi ha detto che la decisione è stata presa perché la legge costituisce un fondamentale cambiamento del contesto Hong Kong ma non basta il governo lo prendiamo anche deciso di estendere la durata devi spiaggia circa 10000 cittadini residenti in Australia Intanto il Ministero degli Esteri australiana nessun avviso di viaggio rivolto i suoi concittadini a Hong Kong invitarti a fare ritorno in piazza Nel caso dovessero sentire minacciata la loro Libertà la General Motors ha perso una causa contro fiat-chrysler accusata di aver manipolato le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro col sindacato United auto workers tra il 2009 e 2015 pagando tangenti al secondo il giudice americano General Motors e non ha dimostrato di essere stato direttamente danneggiata dei pagamenti e ti canto la sentenza la General Motors continuerà la sua battaglia legale Ti ricordo che la decisione della Giustizia perseguiremo nostre vie legali ci sono abbastanza prove la nostra azione in mostra nel dettaglio come le tangenti multimilionari hanno causato danni diretti a General nota ed è tutto proseguimento di attoappuntamento a più tardi

