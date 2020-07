Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio ponte di Genova la Consulta legittima escludi Autostrade per l’Italia la decisione del legislatore di non ha più dell’autostrada la ricostruzione del ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo indossa in via precauzionale non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso così tra sapere l’ufficio stampa della Corte Costituzionale sono 15 morti registrati in un giorno per il coronavirus con il totale che sta la quota 34914 dall’inizio dell’emergenza martedì 30 i decessi segnalati quanto emerge dai dati comunicati dal Ministero della Salute superato invece 12 milioni di casi nel mondo Stati Uniti oltre i 3 milioni di contagi Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University sono 12 milioni 41480parti dall’inizio della pandemia €549000 468 le vittime gli Stati Uniti si confermano il paese più colpito per numero di contagi seguiti da Brasile India e Russia coronavirus aereo del Qatar a Fiumicino bloccato lo sbarco di cittadini bengalesi saranno respinti per motivi di sanità pubblica tamponi a tutti gli altri passeggeri di altre nazionalità il viceministro della Salute sileri possibili 600 bengalesi positivi entrati in Italia è ancora di coronavirus si torna a parlare ma anche del maltempo le piogge torrenziali non danno tregua Giappone Dove soccorritori l’esercito stanno facendo il possibile per portare aiuta gli abitanti di migliaia di case rimaste isolate per il maltempo di questi giorni sono morte 60 persone uccise da pranzo inondazioni la Protezione Civile giapponese ha fatto sapere che risulta misurate Oltre 3000 abitazioni a giocate si trova nella regione di kumamoto nel sud-ovest dell’arcipelago dove sono attesi ulteriori piogge le precipitazioni proseguono incessanti da sabato scorso anche nel centro e si prevede che continueranno fino a domenica prossimal’agenzia meteorologica giapponese ha chiesto estrema vigilanza e ha messo una lettera di un solo livello sotto il massimo per oltre 450000 persone la pandemia di coronavirus rende più difficile Il compito dei soccorritori ed è tutto buon proseguimento di ascolto

