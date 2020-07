Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione nelle ultime 24 ore sono 193 i nuovi casi di contagio mentre le vittime salgono di 15 unità questi i dati del bollettino diffuso il 8 luglio dal Ministero della Sanità si parla di un focolaio in un’azienda nel Parmense 42 i casi non verranno invece fatti sbarcare i 125 passeggeri bengalesi Giunti all’aeroporto di Fiumicino volo di linea da Doha gli altri passeggeri di altre nazionalità saranno sottoposti al Campone e poi invitati alla quarantena in caso camicine Lombardia indagato il cognato di Fontana oltre 12 milioni le persone contagiate dal coronavirus nel mondo altri 55mila positivi negli Stati Uniti lieve rialzo dei contagi nel calano i decessi a Bergamo il reparto di terapia intensiva eccoautostrade conte o arriva una proposta occhiata la revoca il premier in un’intervista alla stampa ha chiarito che la vicenda Aspi si trascina da troppo tempo e che la procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla perché gli inadempimenti sono oggettivi molteplici e conclamato ed è tutto buon proseguimento di ascolto

