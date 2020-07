Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ultimato il premier ad autostrade o sulla concessione arriva una proposta vantaggiosa per lo stato pure scapperà la revoca pur consapevoli delle possibili insidie giuridiche secondo con te ci sono tutti i presupposti per realizzarla la decisione in arrivo entro questo fine settimana e la situazione di tale importanza che dovrà essere condivisa da tutto il governo ieri la sentenza della consulta legittima l’esclusione di ASpI dalla ricostruzione del nuovo ponte di Genova il premier la sentenza ci conforta la ministra delle Infrastrutture De Micheli convoco autostrade oggi pomeriggio mi ricordo di farlo da 750 miliardi per i paesi più colpiti dalla famiglia sarebbe un punto di svolta dice la presidente della fiera Garda Financial Times che però non scommettete il vertice del 18 luglio prossimo dicendo che lo darebbe per te piuttosto per fine mese per assicurarmi di avere un risultato favorevole Conte rientra a Roma da Madrid e portandoun’alleanza Italia Spagna per un’intesa entro luglio il premier spagnolo frenatura quello italiano rinvia alle camere su un tema che divide la maggioranza pressing Merkel Perché il Consiglio Europeo trovi lì ché cambiamo argomento oltre 12 milioni i contagiati dal coronavirus nel mondo secondo i dati della John Hopkins University quasi 550 mila le persone che hanno perso l’avessi Stati Uniti hanno più di 3 milioni di casi con altri 55mila positivi nelle ultime 24 ore vaso dei casi tulsa Oklahoma dove Trump ha tenuto un comizio lo scorso XX Giugno in Italia ieri contaggi in risalita aumentano i timori per i casi importati 175 viaggiatori bengalesi respinti Alla frontiera degli aeroporti di Fiumicino e Malpensa il mercato turistico alberghiero via da giugno a un calo del 86% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente Secondo i dati dell’osservatorio di federalberghi flussi dall’estero ancora paralizzati anche il mercato domestico e ben oltre la soglia di allarme dolorose le ripercussioniMercato del Lavoro a giugno 2020 sono andati persi 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei di varia natura che per luglio le previsioni non sono tranquillizzanti 83 4% delle intervistate prevede che il fatturato sarà più che dimezzato rispetto al 2019 l’attesa decisione del Consiglio di Stato turco tu la riconversione in moschea di Santa Sofia verrà annunciata Domani ne sono convinti i media locali il massimo tribunale amministrativo di Ankara avrebbe votato all’unanimità l’annullamento del decreto del 27 novembre 1934 dell’allora presidente Ataturk che trasformava il monumento simbolo di Istanbul il museo dopo essere stato un basilica cristiana per quasi un millennio il po’ il luogo di culto islamico dalla conquista ottomana di Costantinopoli nel 1453 il verdetto aprirebbe la strada alla sua riconversione in moschea caldeggiata dal Presidente erdogan quasi un miliardo e cento milioni di euro andati inper un impatto negativo in termini di PIL di quasi 500 milioni altri 200 di mancati introiti per lo stato e la stima di 5900 posti di lavoro spazzate via e danno per l’economia italiana è causato dalla pirateria audiovisiva solo nel 2019 con la nuova ricerca Ipsos e per compito di far federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali nei due mesi Villach down brusca impennata con il numero dei pirati salito del 37% gli atti illeciti cresciuti da 69 milioni nel bimestre meglio del 2019 a 243 milioni Google investe in Italia 900 milioni di dollari 5 anni fa Claudio friction annunciato in partnership con Team per avviare l’iniziativa Italia in digitale nuovo piano dedicato alle piccole e medie imprese con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del paese Google è orgoglioso di essere il partner della ripresa economica dell’Italia dice sfondarti CAI 6 ore Google sempre a partire da oggi google.org fornirà un grande di €1000000 unioncamere per supportare la trasformazioneVitale di piccole medie imprese italiane in difficoltà l’attrice Naya Rivera star di Glee scomparse siete messi annegato in un lago della California Rivera 33 anni conosciuta per il suo ruolo di Angry la serie tv in cui ha recitato per sei stagioni ieri aveva noleggiato una barca per portare suo figlio di 4 anni sul lago Piro a nord-ovest di Los Angeles l’allerta dopo che una persona ha trovato il bambino da solo tutto Buon proseguimento riascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa