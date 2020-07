Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ponte di Genova l’ultima tondi Contrada autostrade faccia proposta accettabile orival revoca la decisione del legislatore di non affidare ad autostrade la ricostruzione del ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto in via precauzionale a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso così fa sapere l’ufficio stampa della Corte Costituzionale coronavirus superati 12 milioni nel mondo negli Stati Uniti sono oltre tre milioni di contagi Secondo i dati riportati dalla John Hopkins University sono 12 milioni 4480 difetti dall’inizio della pandemia è 540 9468 le vittime degli Stati Uniti si confermano il paese più colpito per numero di contagi seguiti da Brasile India e Russiala fame potrebbe uccidere più del virus quest’anno 121 milioni di persone rischiano la fame per le conseguenze della pandemia che ha bloccato l’economia aumentato la disoccupazione ha fatto calare gli aiuti nei paesi in difficoltà il ministro lamorgese È concreto rischio di un autunno caldo con episodi di rabbia sociale nell’ intervista su Rai3 ad Agorà estate il ministro parla anche del rischio di un nuovo look down One Direction lei io firmerà il decreto in questi giorni per il 20 e 21 settembre per il referendum e le suppletive verrà portato in consiglio dei ministri le regioni a loro volta procedono in autonomia secondo le norme statutarie tutto buon proseguimento di ascolto

