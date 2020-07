Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara ore cruciali sulla concessione ad autostrade con il treno e ti avverte o arriva una proposta vantaggiosa per lo stato pure scatterà la revoca pur consapevoli delle possibili insidie giuridiche la decisione in arrivo e questo fine settimana e l’attuazione di tale importanza che dovrà essere condivisa da tutto il governo ieri la sentenza della consulta legittima l’esclusione di Asti dalla ricostruzione del nuovo ponte di Genova il premier afferma la sentenza ci conforta la ministra delle Infrastrutture De Micheli convoca autostrade oggi pomeriggio in borsa pesante il titolo Atlantia e nelle tasche dei lavoratori dipendenti che a causa del covid-19 stati posti in cassa integrazione ad aprile mancano 4,8 miliardi di euro in media €579 in meno a testa per 8,4 milioni di beneficiari emerge da un’analisi della UIL sui dati INPS tra riduzione dello stipendio in banca tiratila tredicesima della quattordicesima in due mesi le buste paga ci sono alleggerita è mediamente dal 18 al 37% a seconda del reddito i lavoratori in cassa integrazione a zero ore ad aprile e maggio hanno perso in media €976 a testa nel mettere andiamo negli Stati Uniti per ben 20 volte George Lloyd disse Gli agenti che lo trattenevano che non riusciva a respirare mi uccideranno non posso respirare disse ripetutamente Secondo 9 trascrizione video ripreso dalla telecamera indossata da uno dei poliziotti le trascrizioni sono state presentate al giudice dai legali di uno degli agenti implicati nel caso che chiede di essere scagionato dall’accusa di Essere complice dell’omicidio della prima in Italia in chiusura non sarebbe stato un ad un’azione ma una fornitura l’offerta di camiti altro materiale per un valore di €513000 durante l’emergenza che avete da parte della dama società di cui la moglie del governatore Lombardo lo detiene una quota è che è gestita dal cognato di Attilio Fontana è uno dei primi dati acquisiti nell’inchiesta della procura di Milano che vede indagati il cognato del governatore Andrea Dini è il direttore generale di aria Spa centralela regione Filippo Bongiovanni oggi proseguono le audizioni di testimoni le indagini ipotizzano alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa