Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Giovedì 9 luglio in studio Giuliano Ferrigno Buon pomeriggio dalla redazione che la paura l’eredità che i coronavirus lascia tra gli italiani 67,8% di c’è un rapporto Censis con assogestioni ha paura per la situazione economica familiare la percentuale del 72% tra i millennial e le donne più al 75% nel sud Tu prendi 76% per gli imprenditori e arriva al 82,6% tra chi ha redditi più bassi durante il lockdown il 28,9% ha incrementato il proprio risparmio e sono stati 28 milioni percettori di reddito le cui Entrate non sono state intaccate Il 71,2% del totale un nuovo Boom della liquidità tra febbraio e Aprile un aumento per 34,4 miliardi di euro cifra Quasi uguale al valore del Mac per l’Italia messaggio di gratitudine del Presidente della Repubblica la polizia penitenziaria in occasione delle 200esimo anniversario della Costituzione del corpo della ne ricorda L’impegno per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza dei detenuti nei sottolinea la capacità di intervento di fronte alla complessa realtà carceraria ricorda sono chiamati a fornire con tempestività risposte differenziate in tutte le situazioni di disagio di tensione merce negli istituti esteri una statua che raffigura va a Melania Trump è stata incinta alle porte della città slovena Dov’è la first lady americana nacque 50 anni fa i media Service citano Brad Browning artista statunitense promotore dell’Opera secondo il quale la statua sarebbe stata data alle fiamme il 4 luglio scorso festa dell’Indipendenza americana il giorno dopo ha detto la statua è stata rimossa era stata eretta nel luglio dello scorso anno che aveva subito suscitato polemiche pareri discordi tra gli abitanti della cittadina industriale che si trova a 80 km circa dalla capitale Lubiana andiamo proprio negli Stati Uniti in chiusura perché l’attrice Naya Rivera star di Glee è scomparsa e si teme siain un lago della California vivere a 33 anni conosciuta per il suo ruolo di cheerleader in english serie tv in cui ha recitato per sei stagioni chiedi aveva noleggiato una barca per portare suo figlio di 4 anni in su a nord di Los Angeles dell’allerta dopo che una persona trovato il bambino da solo apparentemente il letto è tutto per il momento Grazie per averci seguito legnoso tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa