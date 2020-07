Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura e la paura l’eredità che il coronavirus lascia tra gli italiani il 67,8% dice un rapporto Censis con assunzioni ha paura per la situazione economica familiare la percentuale al 72% tra i millennial e le donne più al 75% nel sud supera il 76% degli Imprenditori e arriva al 82,6% tra chi ha redditi più bassi durante il 38,9% ha incrementato il proprio risparmio e sono stati 28 milioni percettori di reddito di cui Entrate non sono state intaccate Il 71,2% del totale un nuovo Boom della visto tra febbraio aprire un aumento per 34,4 miliardi di euro cifra Quasi uguale al valore Del Mes per l’Italia messaggio di gratitudine del Presidente della Repubblica la polizia penitenziaria in occasione delletredicesimo anniversario della Costituzione del corpo della ne ricorda L’impegno per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza dei detenuti e ne sottolinea la capacità di intervento di fronte alla complessa realtà carceraria di polizia penitenziari ricorda sono chiamati a fornire con tempestività risposte differenziate in tutte le situazioni di disagio e di tensione Maps Piazza eri una statua che raffigurava Melania Trump è stata inviata alle porte della città slovena Dov’è la first lady americana nacque 50 anni fa i media Service citano ed artista statunitense promotore dell’Opera secondo il quale la statua sarebbe stata data alle fiamme il 4 luglio scorso festa dell’Indipendenza americana il giorno dopo ha detto la statua è stata rimossa era stata eretta nel luglio dello scorso anno che aveva subito suscitato polemiche pareri discordi tra gli abitanti della cittadina industriale che si trova a 80 km circa dalla capitale Lubiana è tutto per il momento Grazie per averci seguito legnoso tornano la prossima edizione

