Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 19:10

il rischio di tensioni sociali in autunno e concreto perché a settembre ottobre Vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica lo dice la ministra dell'interno lamorgese negozi chiusi cittadini che non possono provvedere ai propri bisogni quotidiani il governo ha preso tutte le iniziative necessarie per andare incontro a queste esigenze Il rischio è concreto E vedo conclude la lamorgese un atto di violenza contro le forze di polizia assolutamente da condannare e Google investe in Italia 900 milioni di dollari in 5 anni per aprire le due Google Cloud regione annunciate in partnership con te per viale iniziativa Italia in digitale fu nuovo piano dedicato alle piccole e medie imprese con l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del paese Google è orgoglioso di essere partner della ripresa economica dell'Italia dice il CEOClaudio il Presidente del Consiglio Conte accolgo con favore questo importante investimento tecnologia innovazione digitale Sono elementi centrali dell'agenda del governo continuiamo così intanto via libera della camera al Decreto di lancio il provato con 278 voti a favore 187 contrari è un astenuto passa ora al Senato visto che il decreto che scade il 18 luglio approdi in aula a Palazzo Madama il 14 un'ultima notizia del Ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi assicura siamo in prima linea come dovranno italiano sia sul vaccino contro il covid che sui farmaci sperimentali garanzia ma gli italiani che arrivo disponibilità come primi del vaccino efficace Manfredi concludi poi sulle attività di ricerca Ci auguriamo che vada tutto bene

