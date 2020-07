Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio una nuova proposta Entro il weekend che tuteli l’interesse pubblico a partire dalla revisione delle tariffe da risorse compensative da cambio di passo su manutenzione e controlli questo l’ultima del governo ad Asti per evitare la revoca della concessione le proposte avanzate fino a ora sarebbe stato ribadito al tavolo del Ministero dei Trasporti non sono soddisfacenti e non possono interrompere la procedura di risoluzione della concessione i metodi ingresso in Italia per chi arriva da altri 13 paesi a rischio virus e lo dispone un’ordinanza del Ministero della Salute tra i paesi bosnia-herzegovina Brasile Bangladesh moldovia Perù Repubblica Dominicana nel mondo la pandemia nella sua fase più acuta non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani ha detto il ministro speranzaè stato fermato alla stazione Termini un uomo di 53 anni del Bangladesh è positivo al covid che avrebbe dovuto essere in isolamento fiduciario salgono di nuovi contagi più 229 Rispetto a ieri Google scommette sulla digitalizzazione italiana quanto mai importante per la ripresa post pandemia il colosso di Mountain View investe 900 milioni di dollari in 5 anni nel nostro paese per la formazione alle piccole medie imprese e anche per attuare il progetto delle regioni Cloudy in collaborazione con TIM bene digitale centrale nell’agenda del governo ha detto il premier Conte sport in chiusura calcio Serie A Spal Udinese in campo Verona Inter a seguire alle 21:45 domani Lazio Sassuolo Brescia Roma e Juventus Atalanta e tutto dalla redazione Buonasera

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa