Ultime Notizie Roma del 09-07-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la riforma della Giustizia Conte prescrizione anomalia e non canterei Vittoria mediazione erano stati offerte Mi spiace di premere intervistata al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria Nessun attacco draghi si vuole solo fare politica sulla giustizia si deciderà in Parlamento ha detto alle 12 si sono svolti oggi a Roma i funerali di Raffaella Carrà morta il 5 luglio scorso ha 78 anni la cerimonia funebre nella Basilica Santa Maria in Aracoeli è stata trasmessa in diretta su Rai 1 è su raiplay ad aprire le esequie Simone Castaldi frate della Basilica mentre L’opera è stata celebrata Dai Frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo a cui Raffaella Carrà e anche il compagno Sergio Japino devoti a Padre Pio erano molto legati covid un focolaio in campeggio a Manfredonia dopo una vacanza 34 gli studenti positivi adolescenti di età compresa tra i 17 dile attività di tracciamento degli studenti fa sapere la Regione Puglia hanno portato identificare 400 persone residenti in diverse parti d’Italia a tutte già sottoposte a tampone per lopalco sarebbe buona prassi vaccinarsi prima delle vacanze E a proposito di coronavirus in Italia in lieve aumento 066 aumenta anche l’incidenza che passa da 911 casi per 100.000 abitanti oggi la cabina di regia per il monitoraggio settimanale sileria finalmente avremo numeri tre quattro volte superiori almeno 53 persone sono rimaste uccise decine di feriti e molti ancora risultano dispersi per un violento incendio scoppiato in una fabbrica del Bangladesh secondo quanto riferito dalla polizia che anche precisato che alcuni lavoratori Hanno dovuto saltare dalle finestre per sfuggire alle fiamme non è chiaro tante persone ci fossero nell’edificio al momento dell’incendio ma le famiglie dei dipendenti Accorsi nelle vicinanze per cercare i proprietari hanno affermato di temere che il bilancio sia molto più pesante ed è tutto anche per questa edizione Buon proseguimentoAscolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa