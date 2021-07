Ultime Notizie Roma del 09-07-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il covid in Puglia popolare in campeggio Manfredonia dopo una vacanza 34 studenti positivi adolescenti Ha compreso tra i 17 e i 19 anni per lopalco sarebbe buona prassi vaccinarsi prima delle vacanze a Roma un sospetto focolaio tre ragazzi che avevano partecipato a un evento musicale riforma della Giustizia con te la prescrizione no Maria io Non cantare vittoria mediazioni erano state offerte Mi spiace dice l’ex premier ha intervistato alcuni giovani imprenditori di Confindustria nessuna attacca draghi si vuole solo fare politica sulla giustizia si deciderà in Parlamento euro 2020 Italia Inghilterra è vicina sui tabloid inglesi l’elogio degli antichi romani domenica Serena in campo Wimbledon il cuore di Ursula von der leyen e con la squadra Azzurra quanti sentimenti sta smuovendo l’impresa della nostra nazionale è iniziata davanti allache per le udienze preliminari del Tribunale del Tempio Pausania Caterina Interlandi la prima udienza per la vicenda giudiziaria che vede Ciro Grillo figlio di Beppe fondatore del MoVimento 5 Stelle Fenice accusati della presunta violenza sessuale di gruppo su una ragazza Italo norvegese di 19 anni su una sua amica venuta a Porto Cervo il 17 luglio 2019 in aula Non sono presenti quattro imputati Ciro Grillo Francesco corsiglia Edoardo capitta e Vittorio Lauria Ma i loro avvocati Enrico Grillo Sandro a Caro Gennaro Velle Romano Raimondo Ernesto Monteverde Mariano Mameli presenti anche due delle presunte vittime Giulia buongiorno e Vinicio Nardò a sostenere l’accusa sono il procuratore Gregorio Capasso e la sostituta Laura Bassani Ed ora parliamo di scuola sostegno bis spunta un emendamento da parte della maggioranza che prevede la riserva del 30% dei posti nuovi concorsi a chi ha più di 36 mesi di servizio il commento diPacifico presidente del sindacato ANIEF delle soluzioni per risolvere sto benedetto che tu subito la montagna partorisce il topolino una grande delusione da parte del governo e da parte della maggioranza se passasse che oggi è annunciato con l’accordo di Alcuni partiti della maggioranza significherebbe che ancora una volta si rimane Sordi rispetto a un evidenza l’esperienza che il prossimo anno avremo Più di 130000 carte di cui 100 mila andate Vacanti è veramente una sciagura di Dio è un peccato Alla fine questo vuol dire che i ricorsi continueranno pagheranno i risarcimenti per i ricorsi di tribunali riconoscono l’Europa ci condannerà e in più unala più grande stazione dei ricorsi della scuola italiana su queste nuove procedure di assunzioni che sono veramente contro ogni legittimità possibile e immaginabile ed è tutto Buon proseguimento ti ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa