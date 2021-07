Ultime Notizie Roma del 09-07-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ex premier Giuseppe Conte al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria manifesta la sua contrarietà l’accordo sulla giustizia approvato in consiglio dei ministri ha prezzo lavoro della ministra cartabia Sì molto impegnata ma io Non cantare vittoria non sono sorridente aspetto della prescrizione siamo ritornati a un’anomalia italiana Penso che nessuno deve permettersi di dichiarare che si vuole fare un attacco governo draghi ha detto se semplicemente si vuole fare politica invocare una legittima dialettica Democratica che avverrà in Parlamento un emendamento al Decreto sostegno Ibiza approvato in commissione bilancio alla camera prevede assunzioni a tempo determinato fino al 30 dicembre 2021 di docenti e personale amministrativo tecnico nelle scuole per gli insegnanti personale Ata che si dovranno dedicare al supporto di ragazzi sono 400 milioni in particolare è prevista l’assunzione di circa 11200 e di sostegno a tempo determinato ha trovato anche un emendamento che stanzia50 milioni per l’ecobonus auto anche per le auto usate Ma che siano euro 6 e con contestuale rottamazione di un veicolo di medesima categoria di almeno 10 anni diverse ragioni tra le quali la Puglia Campania e Lombardia coinvolto in una situazione di tracciamento di casi covid e che sarebbero nati da un focolaio in particolare per ragazzi in vacanza in un villaggio a Manfredonia sul Gargano dal 24 giugno al primo luglio un campeggio con 400 ragazzi ad oggi spiega la Regione Puglia e in tutta Italia circa 400 campioni sono 34 i ragazzi risultati positivi tra i contagiati dal covid nella comitiva di giornalisti italiani al seguito della nazionale di calcio tra loro sia prende anche Alberto rimedio telecronista Rai delle partite degli Azzurri che dovrà essere sostituito per la finale di domenica Titanium Tech annunciato che nelle prossime settimane chiederanno le autorità regolatorie tra cui fda negli Stati Uniti e dell’Unione Europea l’autorizzazione per la terza dose del vaccino Ma le autorità americane centers for disease control and prevention and food and Drug administration hanno escluso che serve una terza inoculazione la Commissione Europea fornogarantite ed autorizza la terza dose variante del te non entro in Italia raccomandati tracciamento vaccinazione rispetto delle misure per evitare un aumento della circolazione virale risale le reti nazionali e l’anno della vendemmia nel rapporto Istat crollo dei consumi al minimo storico nelle nascite mentre diventa più difficile diventare adulti e c’è un forte calo nei matrimoni Nel 2020 la crisi ha amplificato il malessere c’è una forte crescita della povertà assoluta soprattutto al sud con la riduzione del reddito disponibile delle famiglie si comportano da formiche e intanto saltano anche analisi e visite mediche Ma nella nota economica l’istituto spiega che le prospettive si mantengono particolarmente favorevoli sono confermate dalla decisa ripresa della fiducia di consumatori e imprese un italiano residente in Honduras ucciso in un villaggio nel sud del paese da una folla inferocita che anche dato fuoco sotto casa accusandolo di aver ucciso il suo vicino secondo quanto riferito dalla polizia è avvenuto a circa 80 km a sud di Tegucigalpa una folla inferocita di circapersone molte delle quali Armate di bastoni Machete pietra entrata nella casa del italiano con l’evidente intenzione di ucciderlo e l’intervento della polizia locale non ha potuto impedirlo precisano le forze dell’ordine honduregna la crescita quest’anno sarà meno del 5% Ma dalla PNR arriverà uno shock positivo solo se accompagnato da riforme strutturali ambiziosa e sottolineato il ministro dell’economia Franco Dal G20 di Venezia nel confronto di Venezia tassa globale clima Il commissario europeo Gentiloni si dice ottimista sulla Digital Tax europea e Franco sottolinea che l’attenzione sulla tassazione delle multinazionali sulla tassa minima globale ma ci sono altri temi fiscali rilevanti e uno è il cambiamento climatico su cui si deve agire dal Fondo Monetario la proposta di un prezzo minimo per le emissioni di CO2 perché serve momento del loro costo volti noti e gente comune tanti omaggi floreali fai quali domina il giallo il colore preferito dell’artista conduttrice scomparso il 5 luglio a 78 anni nel giorno dei funerali di Raffaella Carrà a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli ieri sera erano ancora tantissimi fan in fila alla camera ardenteper dare l’ultimo saluto al grande artista gli applausi della folla che ha riempito la piazza è che ha seguito il funerale sul maxischermo ed è tutto buon proseguimento di ascolto

