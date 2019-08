Ultime Notizie Roma del 09-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Matteo Salvini apre la crisi di governo e da Pescara dove ieri sera ha tenuto uno dei comizi del Toro sulle spiagge italiane lancia la sua corsa premier chiedo gli italiani se vogliono darmi pieni poteri per fare le cose come vanno fatte dice al termine del comizio se mi candido premier Quello sicuro risposto il Ministro dell’Interno siamo prontissimi alle elezioni a non c’è Invece il leader del PD Nicola Zingaretti una grande alleanza per salvare L’Italia si torni al voto per una maggioranza sovranista l’auspicio della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni anche leader pentastellato Luigi Di Maio si dice pronto chiedendo però che prima passi in aula il taglio dei parlamentari la lega ha preso in giro il paese accusa in serata al Tg1 il vicepremier rincara la dose contro Salvini ha fatto cadere il governo perché ha messo i sondaggigli interessi del paese al termine di una giornata drammatica il premier Giuseppe Conte risponde seccamente a Matteo Salvini fare in modo che questa crisi sia la più trasparente della storia della vita repubblicana detto conferma che si presenterà in Parlamento Non spetta Salvini convoca telecamera sottolineato ricordando che ora aspetta il ministro nella SD senatore spiegare al paese le ragioni che lo portano interrompere bruscamente azione di governo il premier ha anche annunciato che contatterà pickle casellati per la convocazione delle camere Cambiamo argomento cronaca un ragazzo di 15 anni di Milano in vacanza con la famiglia a Francavilla al Mare in provincia di Chieti è morto ieri sera dopo esserti accasciato mentre stava giocando a calcetto in un impianto privato il ragazzo secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni si accascia all’improvviso un uomo armato si vent’anni è stato arrestato in un punto vendita Val marcia in massa aurile ragazzo si è ripreso mentre entrava nel negozio con fucile d’assalto 100 munizioni uno dei dipendenti la nota ti ho fatto scattare l’allarme antincendiol’uomo quindi cercato di scappare da un uscita di sicurezza Ma è stato fermato l’incidente arriva a pochi giorni dalla strage di El Paso sempre in un punto vendita svalbard la procura di San Paolo ha chiesto l’archiviazione della denuncia di stupro presentata da najla Trinidad contro la leggenda del calcio brasiliano Neymar sostenendo che non esistono i rischi che permettono di stabilire che il delitto sia effettivamente avvenuta abbiamo chiesto alla vittima di fare le prove che diceva di avere ma non l’ho fatto Non ho detto I magistrati la procura accoglie così la richiesta di archiviazione già presentata dal ufficiale di polizia che ha condotto l’inchiesta giudiziaria era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto restare in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa