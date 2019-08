Ultime Notizie Roma del 09-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da studio Matteo Salvini apre la crisi di governo e da Pescara dove ieri sera ha tenuto uno dei tuoi mezzi del Toro sulle spiagge italiane lancia la sua corsa premier chiedo gli italiani se vogliono darmi i pieni poteri per fare le cose come vanno fatte dice termine del comizio se mi candido premier Quello sicuro ha risposto il Ministro dell’Interno siamo prontissimi all’elezione non c’è Invece leader del PD Nicola Zingaretti ospita una grande alleanza per salvare L’Italia si torni al voto per una maggioranza sovranista l’ufficio della libera di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni anche l’intervento stellato Luigi Di Maio si dice pronto al voto chiedendo però che prima pastina ora il taglio dei parlamentari la lega preso in giro il paese accusa in serata al Tg1 il vicepremier rincara la dose contro Salvini ha fatto cadere il governo perché messi sondaggi davanti agli interessi del paese e al termine di una giornatail premier Giuseppe Conte risponde seccamente Matteo Salvini fare in modo che questa crisi sia la più trasparente della storia della vita repubblicana ha detto confermando che si presenterà in Parlamento Non spetta Salvini convoca camera sottolineato ricordando che ora spetta al ministro nella sua veste di senatore spiegherà prese le ragioni che lo portano a interrompere bruscamente l’azione di governo il premier ha anche annunciato che contatterà fico casellati per la stazione delle camere cronaca un ragazzo di 15 anni di Milano in vacanza con la famiglia a Francavilla al Mare in provincia di Chieti è morto ieri sera a casciato mentre stava giocando a calcetto in un impianto privato il ragazzo secondo quanto ricostruito i carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni sarebbe accasciato all’improvviso Donald Trump nomina Joseph McGuire attuale direttore del centro nazionale antiterrorismo come direttore dell’intelligence Pro tempore l’annuncio per direzione Lavinaio McGuire ha una lunga carriera militare ha lasciato la marina nel 2010 ha comandato a ogni livello incluso il naval Special Warfare Non ho dubbi che fra un grande lavoro Twitter Trumpe continua a crescere l’economia giapponese malgrado le dispute commerciali in atto tra Cina e Stati Uniti i principali partner di riferimento del paese del Sol Levante nel periodo da aprile a giugno il progresso è stato dello 04 per il terzo trimestre consecutivo rispetto alle Stime di 10 1 % su base annua lizzata la crescita fare il 1,8% dal + 22 del trimestre precedente alle previsioni di un + 1,7 ed è tutto Buona giornata è più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa