Ultime Notizie Roma del 09-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è aperto ufficialmente la crisi di governo Conte Ieri dopo una giornata scandita Dai colloqui il premier ha indetto una conferenza stampa in cui ha recitato la situazione sarà la crisi di governo più trasparente della storia detto Conte Matteo Salvini al termine di un comizio a Pescara parlando con i giornalisti ha risposto al primo ministro il stellato Luigi Di Maio ha raccolto il guanto di sfida della poltrona non ci interessa nulla E mai si è interessato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella firma decreto sicurezza bis Marilleva diverse criticità nella lettera che accompagna la promulgazione del provvedimento voluto da Matteo Salvini ricorda che resta l’obbligo di soccorrere Chi è in pericolo in mare come prevede la normativa internazionalenella missiva indirizzata al premier Giuseppe Conte Presidente della Camera Roberto Fico del Senato Maria Elisabetta Alberti casellati scrive Aldilà delle valutazioni nel merito delle norme che non competono al Presidente della Repubblica Non posso fare a meno di segnalare due profili che suscitano rilevanti perplessità Cambiamo argomento L’Ancora politica almeno 14 volte in Russia nel 2018 di cui sei nelle settimane precedenti e successivi all’incontro del 18 ottobre all’ Hotel Metropol di Mosca una nuova inchiesta di buzzfeed realizzati insieme con i citibank Insider si concentra sui Gianluca savoini leghista Presidente dell’Associazione lombardia-russia indagato per corruzione internazionale dalla Procura di Milano sui presunti fondi Destinati al Carroccio attraverso l’analisi di registri di volo vengono contati i viaggi fatti da Salvini che secondo la sfida sollevano nuovi interrogativi sui legami con la Russia Cambiamo argomento cronaca è incorso nelle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dallaDistrettuale Antimafia della procura della Repubblica di Reggio Calabria finalizzata all’esecuzione di 28 ordinanze di custodia cautelare e nei confronti di elementi di vertici affiliati e prestanome delle ndrine Figliomeni e della potente cosca commisso di Siderno gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa transnazionale armata porto e detenzione illegale di armi trasferimento fraudolento di valori esercizio abusivo del credito usura e favoreggiamento personale commessi Con l’aggravante del ricorso al metodo mafioso al fine di agevolare la Ndrangheta E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa