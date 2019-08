Ultime Notizie Roma del 09-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale per una buona giornata dalla redazione di Francesco Vitale in studio inutile andare avanti a colpi di noi di litigi come nelle ultime settimane gli italiani hanno bisogno di certezze di un governo che faccia non vi signor No Matteo Salvini mette nero su bianco che non vogliono più altro non venite in più non vogliamo rimpasto governi tecnici dice dopo ho un questo governo che ha fatto tante cose buone ci sono solo avverte le elezioni ma io Noi ci stiamo a prima del voto perdiamo 345 parlamentari dice vertice A Palazzo Chigi tra il leader della Lega il premier Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico E a proposito di Mattarella il Presidente della Repubblica promulgato la legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e contestualmente inviato una lettera Edel Senato Alberti casellati della Camera dei Deputati Roberto Chicco e al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte i rilievi riguardano le sanzioni pecuniarie nel caso di violazione del divieto di ingresso le acque territoriali e le nuove norme relative al oltraggio a pubblico ufficiale cronaca un ragazzo di 15 anni di Milano che in questo periodo è in vacanza Francavilla al Mare in provincia di Chieti con la famiglia è morto in serata al policlinico di Chieti dove è stato ricoverato dopo essersi accasciato mentre stava giocando a calcetto in un impianto privato a Francavilla al Mare il ragazzo secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri che hanno sentito alcuni si è accasciato all’improvviso il riscaldamento globale causato dall’uomo per aumentare La siccità le piogge estreme in tutto il mondo pregiudicando la produzione agricola la sicurezza delle forniture alimentari a pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Afrika Asia con guerre migrazioni ma anche nel Mediterraneo e ad alto rischio di desertificazione incendi lo prevede rapporto cambiamento climatico e territorio del comitato scientificoche è stato diffuso ieri parliamo ora di scuola Bussetti smentisce possibilità di modifica decreto scuola il MoVimento 5 Stelle Si oppone alla sua approvazione mentre Salvio mi spinge l’Italia al voto annuncia da Sabaudia di volere una sua riforma della scuola come per l’ex premier Renzi dopo aver tradito il punto 27 del contratto di governo sulla Tav e il 28 agosto Potrebbe saltare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sentiamo in proposito il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico giocherà in Gazzetta Ufficiale un decreto legge per risolvere bene precariato dalle notizie che sono più strati rispetto all’accordo presso con gli altri sindacati ANIEF fatta delle decisioni che saranno prese perché non ritrovo non è assolutamente il precariato è giusto da una parte organizzare corsi abilitanti per chi ancora non ha l’abilitazione insegnanon si vede il motivo per cui non si debbono approvare delle norme che risolverebbero comincerebbero a chiedergli d’istituto Dopo ti chiamo in supplying concedere agli idonei che hanno dimostrato di avere vinto un concorso la possibilità di essere assunti anche in altre regioni ordinarie soltanto a settembre la metà delle carte delle doppie ruolo scoperte il Ministero per i docenti mi autorizzati 53060 3000 posti Vacanti in organico di diritto secondo l’amministrazione sono altri 40050 mila addirittura vacanze specie sul prossimi sospeso e quindi aspettiamo che almeno il governo ponga fine a quello che è venuto negli ultimi tre anni di ruolo ma non ci sono insegnanti nonche non hanno un’applicazione o che non possono andare essere assunti nei ruoli ma che non sono in quelle che non gli vuole dopo averti formaggio quindi sono delle richieste molto preciso avanti sperando che questo governo anche un governo di transizione ma proprio la scuola ha bisogno di personale reclutato ha bisogno di certezze bisogno di continuità didattica bisogno delle guardie tanti posti in organico ripasso In organico di diritto alla fine è tutto per il momento in redazione Gabriele a Luigina Francesco Vitale studio l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto ritardi nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa