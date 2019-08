Ultime Notizie Roma del 09-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli pure di tensione altissima nel governo quella situazione che sembra precipitare scambi di accuse tra gli alleati della maggioranza la lega che è esplicitamente elezioni nel pomeriggio un vertice A Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte il vicepremier Matteo Salvini Conte a Salvini neola dovrà spiegare le ragioni della crisi andiamo subito in parlamento per prendere atto che non c’è più una maggioranza come evidente dal voto sulla Tav un ragazzo di 15 anni di Milano che in questo periodo in vacanza a Francavilla al Mare Chieti con la famiglia è morto in serata al clinico di Chieti dove è stato ricoverato dopo essersi lasciato mentre stava giocando a calcetto e non impianto privato a Francavilla al Mare ragazzo secondo quanto ricostruito dalla poliziaha sentito alcuni testimoni si è accasciato all’improvviso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto sicurezza bis nella lettera inviata al premier ai presidenti delle camere Due criticità anche in presenza di questo decreto l’obbligo dei naviganti di salvare i naufraghi rimane tutto alla prima osservazione si riferisce alla menta amministrativa che arriva fino a €1000000 a riguardo il colle Ricorda una recente sentenza della corte costituzionale che dice che una pena così alta per Tra l’altro non è prevista dal testo iniziale del Viminale ma aumentato andamenti parlamentari è paragonabile a una sanzione penale datore francese all’angelone 83 anni ha avuto un ictus e qualche settimana fa con una leggera emorragia cerebrale e si riposa niente in una clinica della Svizzera lo ha detto alla stampa francese e figlio Anthony Delon Aggiungendo che le funzioni vitali della torre sono perfette Il suo stato secondo i medici è stabileDalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia della procura della Repubblica di Reggio Calabria finalizzata all’esecuzione di 28 ordini di custodia cautelare 23 in carcere e cinque agli arresti domiciliari nei confronti di elementi diversi ci affiliati a prestanomi e delle ndrine muia e figlio many e della potente cosca commisso di Siderno di arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa transnazionale armata porto e detenzione illegale di armi trasferimento fraudolento di valori esercizio abusivo del credito usura e favoreggiamento personale commessi Con l’aggravante del ricorso al metodo mafioso al fine di agevolare la Ndrangheta è del tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa