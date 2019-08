Ultime Notizie Roma del 09-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Cerca 300 delle 680 persone fermate Mississipi in un Masquerade degli agenti federali che combattono l’immigrazione illegale sono state rilasciate tutti però ha sottolineato il portavoce del dice le verranno processati prosegue Comunque la protesta delle associazioni in difesa delle libertà civili che parlano di operazione crude e non necessarie invitando le forze dell’ordine locali a non collaborare con gli agenti federali del link non al tram per nomina Joseph Ma chi è l’attuale direttore del centro nazionale antiterrorismo come direttore dell’intelligenza Pro tempore lo ha annunciato il presidente americano l’ammiraglio una lunga carriera militare allo stato la marina nel 2010 ha comandato ogni livello incluso il nasoCommand sono dubbi che farà un grande lavoro Tu intanto Dopo l’addio di Dan cozze arrivano le dimissioni anche del viso direttore della National intelligence più guarda la borsa di Tokyo comincia l’ultima seduta della settimana consegna più dopo i dati migliori del previsto sul PIL giapponese che ha visto una crescita dello 0,4% nel secondo trimestre rispetto alle previsioni di un Progresso più limitato il Nikkei avanza dello 0,69% sul mercato valutario non gliene si mantiene ancora se Massimo in 7 mesi trattando a un livello di canto 5,90 e sull’euro a 118,50 identificato il responsabile dell’attentato di domenica davanti all’istituto oncologico del Cairo nel sono morte 22 persone altre 40 sono rimaste ferite l’attentatore si chiamava abdel-rahman Khaled Mahmoud riferisce il Ministero degli Interni egiziano secondo quanto siaera ricercato dal 2018 con l’accusa di atti di terrorismo l’uomo di cui non sono disponibili altre informazioni è stato identificato dopo il test del DNA sui resti trovati sul luogo dell’attentato che combaciavano con quelli della famiglia il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto sicurezza bis nella lettera inviata al premier ai presidenti delle camere ha rilevato due criticità anche di presenza di questo decreto l’obbligo dei naviganti di salvare i naufraghi rimane tutto la tutela di tutti i lavoratori e la interessante promozione dei loro diritti costituiscono principi di civiltà irrinunciabili per ogni paese e sono obiettivo fondamentale nel processo di consolidamento della comune casa europea e dell’intera comunità internazionale così presidente Mattarella in occasione del 60esimo anniversario della tragedia di Marcinelle ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime

