Ultime Notizie Roma del 09-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno in questo venerdì 9 agosto puzzle informazione economia e nel primo piano li stata Rivista al ribasso la stima dell’infrazione di luglio 2019 fino a un tasto dello 0,4 per la stima preliminare era + 0,5% i dati definitivi di luglio ogni giorno un’inflazione che si posiziona al livello più basso da novembre 2016 rispetto alla stima preliminare Che c’entra l’inversione di tendenza dei prezzi degli energetici regolamentati e le commento dell’estate il carrello della spesa rincara torna sopra all’inflazione piuttosto in deciso rialzo nel l’asta dei Bot rendimento medio tornato in territorio positivo salendo a 0,107% da meno 0,0 61% dell’asta di luglio Il tesoro Ha collocato tutti i 6,5 miliardidi titoli in offerta a fronte di una domanda che ha raggiunto i 9,338 miliardi di rapporto di copertura è calato da 1,44 da 1,47 precedente Grazie per il mondo degli Stati Uniti sta dando sostegno e amplificando le idee dei manifestanti a un Kong l’ho detto oggi in una conferenza stampa la baciatore cinese in Italia Hong Kong della Cina e Non accettiamo alcun tipo di interferenza strane raggiunto l’ambasciatore che poi l’ha lanciato un avvertimento Washington a Chi di spada ferisce di spada perisce Cambiamo argomento è morto l’operaio di 27 anni che ieri è stato colpito da una trave del caduto nel vano ascensore di un parcheggio in via Giovanni Battista Soresina Milano un operaio e almeno un altro rimasto ferito in un incidente sul lavoro alle Acciaierie a Verdi di Cremona due operai e di 29 33 anni sono gravemente ustionati delle Bresciano durante alcuni lavori stradali altri 2 anni invece riportato ferite più lievi di tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa