Ultime Notizie Roma del 09-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in apertura la lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo chiedendo nel contempo di convocare la conferenza dei capigruppo per metterla voti al più presto troppi non fanno male all’Italia Chi perde tempo danneggia il paese Penso solo la poltrona ferma il partito guidato da Matteo Salvini su Twitter che perde tempo vuole solo salvare la poltrona poi da Termoli a ferma sento Toni simili tra PD è Di Maio sarebbe incredibile che ci fosse un governo così. mi ha sempre detto mai un altro governo aggiunge poi se mi candido darò le dimissioni da ministro una passo per volta Intanto assicuriamoci di andare a votare sento un’aria strana Zingarettiferma il populismo ha fallito noi l’alternativa alla Lega la borsa di Milano o peggiora con il pulcini perché c’è il 2,4% lo spread tra Btp e Bund sale piccole banche reddito di cittadinanza nessuno potrà cancellare le 900000 domande accolte in questi mesi Questa è la cartina della nostra Italia in ogni comune Dietro ogni numero trovate speranze di dignità lo scrive su Twitter il presidente della commissione affari costituzionali della camera Giuseppe Brescia del MoVimento 5 Stelle portando una mappa delle domande accolte su base dei dati INPS da cui si evince che i primi Tre Comuni Napoli 36399 Roma 32905 Palermo 22114 domande ultime notizie in chiusura Il tribunale collegiale di Bologna ritenuto inammissibile reclamo delle Ministero dell’Interno contro l’ordinanza che aveva imposto al Comune di Bologna di iscrivere all’anagrafe una donna romena richiedente asilo a darne notizia sono gli avvocati Antonio mumolo e Paola pissideassociazione avvocato di strada che Assistono la donna per un muro ancora una volta un tribunale afferma che anche le Ministero dell’Interno è soggetto alla legge è una vittoria del diritto in tempi Bui per la nostra democrazia e tutto grazie per averci seguito di formazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa