Ultime Notizie Roma del 09-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio Torniamo a parlare del DL di agosto nel quale ci sono misure per il lavoro e per lo sviluppo come la decontribuzione al sud scelta di portata storica e per le assunzioni o investimenti degli enti territoriali così il commento del ministro dell’economia Roberto Gualtieri che ha tracciato un bilancio di questi mezzi facendo sapere che si lavora ad una riforma fiscale per una riduzione dell’irpef il modello tedesco di progressività con aliquota continua ma niente ancora deciso dice Gualtieri l’autunno accompagnare la ripresa continuando a sostenere l’economia questo l’obiettivo assembramenti nessun di stanziamento di un metro o Utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine ieri sera sulla pista delle Byblos discoteca all’aperto sulle colline di Misano Adriatico nel Riminese localenomi storici del divertimento della Riviera romagnola È stato chiuso dai carabinieri per 5 giorni a partire da questa sera vacanze all’italiana dei connazionali ma forte assenza di straniero secondo un’indagine dell’osservatorio confturismo-confcommercio Edge WWE di luglio spesa media di €1022 a famiglia ma ancora al 20% di italiani non prenota per problemi economici e disponibilità di ferie assenti turisti stranieri 25 milioni di presenze in meno al dell’anno scorso a rischio un milione di posti di lavoro nella scuola Intanto sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di immissione in ruolo domani scadono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario si preparano i ricorsi di coloro che sono stati chiusi dal bando Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFprofessionale le regioni o ancora nelle scuole paritarie e poi tutta una serie di categorie di scusi perché io ho maturato 24 mesi di servizio tutti costoro sono contemplati nel nostro sistema di 8-9 supplenti riteniamo che devono presentare la domanda entro il 10 e se ben ricordi ricordi sono ancora aperti per il Presidente della Repubblica e quindi invita tutti qua che presentare la domanda entro il 10 è aderire ai ricorsi al fine di ottenere il diritto che inserisco in questa graduatoria fondamentali per avere un ruolo una volta che esaurite È tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa