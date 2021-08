Ultime Notizie Roma del 09-08-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto del redazione Gabriella Luigi in studio in apertura parliamo di clima perché è stato diffuso il sesto rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di Scienziati del cambiamento climatico un testo approvato dai 195 paesi dell’ONU nel 2019 le concentrazioni atmosferiche di CO2 erano le più alte degli ultimi due milioni di anni e cure dei principali gas serra le più elevate degli ultimi 800 mila anni questo l’allarme degli scienziati che sottolineano negli ultimi 50 anni la temperatura della terra è cresciuta ad una velocità che non ha eguali negli ultimi 2000 anni l’aumento medio del livello del mare cresciuto a una velocità mai vista negli ultimi tremila anni ci sono ancora molti sforziè molto margine di miglioramento per ridurre la concentrazione di anidride carbonica nell’aria durante il look down del periodo pandemico nonostante la riduzione globale del 7% di anidride carbonica non c’è stato alcun effetto apprezzabile sulla temperatura della terra sottolinea no gli scienziati dati covid 5735 positivi nelle ultime rilevazioni 11 decessi sono stati effettuati oltre 203 mila tamponi il tasso di positività e alle 2:08 % nella cronaca un uomo è stato accoltellato lungo via Ermete Novelli nel centro di Bergamo Al termine di una lite durante la quale un ventenne italiano ha tirato fuori un’arma bianca ed ha colpito il 34enne Per lui non c’è stato nulla da fare è morto davanti alla moglie e alle sue due figlie è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa