Ultime Notizie Roma del 09-08-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura elezioni parla Calenda offrirò Renzi una proposta seria Il problema è se si trova una quadra sui temi spiega penso che si possa fare perché ci sono delle differenze ma non sulla modalità condotta della campagna elettorale ci parleremo in questi giorni cercheremo di offrire all’Italia qualcosa che sia serio e netto ha fermato ancora Calenda la nostra campagna e si chiamerà l’Italia sul serio ha detto è aggiunto il Parlamento Europeo secondo quanto previsto dalla legge italiana ha mandato al Viminale la certificazione che siamo stati a letto con una lista che rapidi siamo europei azione la stessa associazioni di siamo europei quindi l’esenzione dalla raccolta delle firme piena a norma di legge via sterilet di hai seguito un mandato di perquisizione presso il resort di Donald Trump in Florida è portato via scatole piene di documenti recenti hanno mostrato un mandatoacquisizione giudice nell’ambito di un’indagine sul trattamento dei documenti presidenziali compresi alcuni riservati che Trump avrebbe potuto conservare nella sua casa in Florida come riporta la CNN citando tre fonti ben informate secondo il Guardian ha si tratterebbe di una nuova probabile causa di violazione della legge federale sulla gestione dei documenti della Casa Bianca da parte di Trump la cronaca torniamo in Italia doveva ancora compiere i 12 anni Il giovane che attorno alla mezzanotte di ieri è stato investito è ucciso da un automobilista in via Bartolini nella periferia nord ovest di Milano il ragazzo cittadino di origini egiziane è stato travolto mentre era insieme alla sua bicicletta il padre che era con lui non è rimasto coinvolto Nello scontro uomo alla guida dell’auto avrebbe colpito il giovane ciclista di lato 4 ore dopo lo scontro l’automobilista fuggito nel frattempo del luogo dell’incidente si sarebbe costituito in una stazione di polizia vicino via Bartolini Vaiolo delle scimmie in Italia salgono a 599 casi confermati 54 in più rispetto all’ultima rilevazione di 4 giorni fa secondo il bollettino ha pubblicato dal ministero delladati aggiornati a oggi 9 agosto nella casistica Nazionale o Mentana 9 le donne da 5 del report precedente a fronte di 590 uomini i contagi collegate viaggi all’estero si fa 169 + 10 e l’età mediana dei pazienti di 37 anni per un pranzo che va dai 20 e 71 anni la regione con il più alto numero di casi confermati resta la Lombardia che ne segna la 275 è seguita da Lazio 112 Emilia Romagna 65 Veneto 42 Toscana 25 Piemonte 22 campagna 18 Liguria e Puglia 12 luglio Venezia Giulia 11 firma cinque regioni che non hanno ancora segnato nessuno Basilicata Calabria Molise Umbria Valle d’Aosta le restanti comprese le province autonome di Bolzano e di Trento contano meno di 10 contaggi è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa