Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli la borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana all’insegna della cautela dopo il dato di venerdì scorso peggiore del previsto sul mercato del lavoro negli Stati Uniti d’America e con gli investitori che attendono sviluppi dalle trattative sul commercio internazionale tra Pechino e Washington quindi che hai Segna una variazione appena positiva telo 0,06 perciò si mercati valutari non viene trattato fa così 807 sul dollaro e accento 17,90 sull’euro sospeso dall’incarico di fattura lì dopo ti aggiorno avuto un malore per aver assunto droga mentre era in gita a Cremona con alcuni studenti del vestito Don Bosco di Alassio Savona il sacerdote ora segue anche un programma Riabilitativo la vicenda è stata affrontatatempestività non ci sono stati danni a terzi soprattutto i minori spiega il vescovo di albenga-imperia Giacomo Borgese il soggetto è stato ripreso abbiamo parlato ovviamente abbiamo concordato un piano terapeutico e di recupero giallo di Piacenza che da due settimane ha tenuto tutti con il fiato sospeso si è conclusa nel peggiore dei modi di vita come rally è morta uccisa da un attimo Sebastiani l’opera di 45 anni al quale si stava dando la caccia perché è stato arrestato ieri nascosto nel solaio di una casa sulle colline piacentine proprio la sua individuazione ha permesso agli inquirenti presenti nel giro di qualche ora di trovare il corpo senza vita del impiegata 28 anni di Presidenza del Consiglio Conte lavora al discorso programmatico in vista dell’appuntamento per la fiducia alle camere oggi a Montecitorio e domani martedì al Senato tra i più caldi impegni sia quello della manovra manovra promette racconti all’insegna dell’equità L’Italia ha battuto 21 la Finlandia ha ottenutoVittoria su 6 partite rimanendo a punteggio pieno in testa al suo girone di qualificazione euro 2020 con 18 punti + 6 su Finlandia + 9 sulla Armenia il gol nel secondo tempo al quattordicesimo di mobile il ventisettesimo di Puchi su rigore al trentaquattresimo di Jorginho su rigore ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

