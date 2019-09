Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli sondaggi positivi per Boris Johnson in vista delle possibili elezioni nel Regno Unito nonostante lo Scacco subito in Parlamento sulla legge anti creata delle posizioni sulla data del voto le dimissioni in casatori della moderata ha distrutto juga da oggi i conservatori al 35% con 12 punti sulla Bora di corda indicatore in calo al 21% Iso lento come un terreno di sperimentazione e ricerca per fermare l’avanzata della xylella lo ha detto il ministro della politica agricola e Teresa Bellanova intervenendo a un convegno organizzato a Ginosa Taranto Ricerca ricerca ricerca il Salento sia un campo di sperimentazioneRoberto ha detto il ministro sospeso dagli incarichi pastorali dopo che aggiungo avuto un malore per aver assunto droga mentre era in gita Cremona con alcuni studenti dell’Istituto Don Bosco di Alassio sacerdote ora segue anche un programma Riabilitativo la vicenda è stata affrontata con tempestività non ci sono stati danni a terzi soprattutto i minori per il vescovo di albenga-imperia Giacomo Borghetti account e chiediamo lealtà e saremo le ali tutti dobbiamo essere convinti che tra nemici non si governa per il bene dell’Italia e quindi dobbiamo cambiare passo l’ho detto Nicola Zingaretti dal palco della Festa dell’Unità di Ravenna è tornato il tempo di rialzarsi in piedi aggiunto in questa settimana è stata l’azione della politica che dopo mesi di litigi odio ci fa dire adesso in Italia si cambia tutto Trionfo Ferrari con Leclerc a Monza il pilota monegasco vince davanti alla Mercedes di bokat il GP d’Italia riporta La Scuderia di Maranello sulpiù alto del Podio sul tracciato brianzolo dopo 9 anni l’ultimo successo Era stato di Alonso nel 2010 per le targhe e la seconda vittoria consecutiva dopo quella una settimana fa un gol Liberazione arrivato dopo 2 anni Ciro Immobile gode la vittoria della nazionale ma anche ritorno al gol in azzurro era un peso troppo grande regalo con questa maglia le sue parole Rai sport e si sono dette tante cose in questi due anni su di me ma sapevo che sarebbe arrivato il mio momento Adesso cominciamo il camino Siamo ripartiti alla grande su di me ti cercano sempre di creare casi anche se l’anno scorso non ho passato un gran periodo Aggiungi immobile ma pian piano sto rientrando e sono contento è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa