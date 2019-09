Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati alla dalla redazione da Francesco Vitale in studio causa Tokyo per il passaggio del tifone fax Icon forti raffiche di vento e piogge torrenziali danni numerose case sulla costa est della città secondo operatore elettrico 9 del mattino 900.000 abitazioni erano rimaste senza elettricità una donna di circa 50 anni è morta dopo che una raffica la battuta con violenza contro il muro di un palazzo come mostrato da telecamere di sicurezza servizi ferroviari su vedi così come i collegamenti aerei da e per l’aeroporto cittadino di Anedda il premier Giuseppe Conte presenterà la camera il programma del nuovo governo giallo rosso al centro la legge di bilancio e le politiche migratorie ambiente diritti riforme in cerca di un rapporto più forte con l’Europa e con più voce in capitolo un governo per il paese nelle intenzioni del presidente del consiglio un’impronta quasi di pacificazione dopo la stagione delle contrapposizioni nella spinta di un uomola fila e far collaborare lealmente PD e Movimento 5 Stelle nella consapevolezza che fuori pronti infiammare Le Piazze ci saranno lega e Fratelli d’Italia quasi il 100% dei voli della British Airways sono stati annullati in seguito allo sciopero oggi domani dei suoi 4300 piloti lo riportano i media britannici l’agitazione è scattata la mezzanotte di oggi è promossa dal Sindacato Autonomo di categoria d’alpa è la conseguenza del mancato accordo finora in una lunga vertenza sui salari i piloti della Balsa hanno respinto l’offerta di aumenti del 11 5% in tre anni ritenendolo inadeguato rispetto l’impennata dei profitti messa a Segno dalla compagnia dopo superamento della crisi degli anni scorsi il cambiamento ferma un auto di notte per strada chiedendo aiuto per la moglie è una scusa per fermare una giovane donna e violentarla per ore la polizia dopo 12 ore non identificato e la ricostruzione di un aggressione la scorsa settimana nel ragusano per cui indagato un 26enne di Vittoria ad accusarlo la testimonianza della vittima che lo riconosce In foto immagini di telecamere di videosorveglianzaminacciato una donna di morte So tutto di te se parli ammazzo te e la tua famiglia che abbiamo ancora argomento il quadro politico incoraggio ministro degli Esteri francese Dream a invocare che il conte bis relazioni più costruttive rispetto al passato Di Maio si dice pronto a un incontro il nuovo corso potrebbe favorire politiche migratorie condivise è più collaborazione in sede Europea dov’è oggi negoziato sui commissari vivere una giornata di in attesa di sciogliere i dubbi sono in carico Gentiloni Jean Claude junker riceve Ursula von der leyen l’attività per democrazia Joshua Wong è stato rilasciato su cauzione potrà recarsi in Germania America essendo all’estero Fino al 23 settembre Gong mediolani già leader del Movimento degli Ombrelli delle 2014 era stato arrestato ieri di ritorno da Taiwan ha accusato di aver violato i termini della Libertà condizionata 10 agosto la essere un corso Tuttavia riconosciuto che le violazioni erano legate alla documentazione inaccurata malgrado la corretta lettura dei termini per rilascio fatta in udienza Papa Francescol’isola di Mauritius se ultimo paese visitato nel suo viaggio africano l’aereo del pontefice proveniente dal Madagascar è atterrato all’aeroporto di Porto lui ieri da Antananarivo è lanciato un forte appello per un salario dignitoso a chi lavora e una preghiera perché finisce la piaga della disoccupazione un milione di fedeli alla messa celebrata da Francesco il movimento sciita libanese hezbollah ha annunciato di aver abbattuto drone israeliano nel sud del Libano ed bolla sostiene di averlo fatto nei pressi della cittadina albanese birunya a ridosso della Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele che ora è il velivolo senza pilota nelle tue mani immediata la dell’esercito italiano che chiude il drone si è stato abbattuto ma è caduto e comunque sicura che dal velivolo non sarà possibile trarre informazioni Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto lilinnya

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa