Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier Giuseppe Conte presente alla camera il programma del nuovo governo giallo rosso al centro la legge di bilancio e le politiche migratorie ambiente diritti e riforme in cerca di un rapporto più forte con l’Europa e con più voce in capitolo Il segretario del PD Nicola Zingaretti chiede promette realtà è un decisivo cambio di rotta anche dentro il PD Intanto il presidente della Confindustria boccia raccomanda la prima cosa da non fare quella di chiedere più belli per finanziare la politica corrente ci sarebbe un video sul delitto di Elisa poverelli un video registrato dalle telecamere dell’azienda mortari e pochi metri dall’abitazione di Massimo Sebastiani a Campogrande di Carpaneto la stessa azienda Dov’è il 45enne lavorava sono attesi intanto per oggi l’autopsia sul corpo della ventottenne l’interrogatorio di garanzia di Sebastiani l’uomo ha dettoclown arrestato di aver commesso il delitto perché era ossessionato dalla donna intenzionato invece a interrompere la frequentazione non è ancora chiaro invece come e dove esattamente l’operaio l’abbia uccisa della droga e si è sentito male mentre era in gita a Cremona con alcuni studenti di una scuola media statale di Alassio in provincia di Savona dove stava facendo una supplenza di un paio di settimane per questo un prete della città Ligure è stato sospeso dagli scarichi pastorali e spiega il vescovo di albenga-imperia Giacomo Borghetti ora segue un programma terapeutico e riabilitativo un ragazzo di 26 anni di Vittoria nel ragusano è accusato di aver violentato per una giovane donna la notte del 2 settembre scorso il 26enne avrebbe fermato L’auto della ragazza fingendo di chiedere aiuto per la moglie con la quale in realtà aveva litigato il ragazzo nel 2018 era stato condannato per sequestro di persona violenza sessuale aggravata e rapina individuato è fermato dagli agenti della squadra mobile nei suoi confronti il GIP di Ragusa hai messo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere Sport 6 vittorie su 6 ed europarto l’Italia di Roberto Mancini non si ferma più dopo il successo in Armenia gli azzurri grazie al Golden ritrovato immobile di Jorginho su rigore battono 21 la Finlandia Tampere si avvicinano alla qualificazione torneo continentale per gli scandinavi era stato Pochi attaccante del assegnare sempre dal dischetto e momentaneo 11 tutte nel secondo tempo le reti era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea

