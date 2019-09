Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio prima prova dell’aula per il nuovo governo con il premier Giuseppe Conte che illustra la camera il programma dell’esecutivo giallorosso legge di bilancio e politiche migratorie ambiente diritti eri in cerca di un rapporto più forte con l’Europa e con più voce in capitolo un governo nelle intenzioni del presidente del consiglio con un’impronta quasi di pacificazione dopo la stagione delle contrapposizioni affrontando la sfida di collaborare PD e Movimento 5 Stelle intatto nella Piazza di Montecitorio la protesta promossa da Fratelli d’Italia a cui partecipa anche la lega nessun simbolo di partito ma solo da inviare con il tricolore In nome del popolo sovrano No al fatto della poltrona il voto sulla fiducia 19:30 Cambiamo argomento L’opposizione prendere a 20 seggi al parlamento di Mosca Il Partito Comunista ha visto la vittoria dii suoi candidati bene anche il socialdemocratico e blocco che hai letto tutti e tre i suoi candidati così come Russia giusta pure indipendente d’aria veselina sostenuta dai a blocco ha vinto l’ottavo distretto riletto i nuovi dati di russi unità registrati Come dipendenti fuori il capo a Mosca del partito lo riferisce mentre esulta alexei navalny e ringrazia sostenitori un risultato fantastico dal voto intelligente dice sono quasi 176 mila di domande presentate all’INPS per la pensione anticipata con quota 100 fino al 6 settembre lo fa sapere lo stesso istituto di previdenza precisando che 130000 315 sono arrivati uomini 45680 do la maggior parte delle richieste riguarda dipendenti privati poi lavoratori iscritti alla gestione pubblica Intanto il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan boccia ritenendola dannose afferma che dovrei essere gradualmente eliminate rimpiazzando le misure che funzionano meglio causa Tokyo per il passaggio del tifone fax Icon forti raffiche di vento e piogge torrenziali danni numerose caseaspetta della città secondo l’operatore elettrico 9 del mattino 920.000 abitazioni erano rimaste senza elettricità un donna di circa 50 anni morta dopo una raffica la sbattuta con violenza contro il muro di un palazzo con la telecamera di sicurezza servizi ferroviari sospesi così come collegamenti da e per l’aeroporto cittadino di Aneta tre persone originarie dell’Africa sono morto in un incidente nelle prime ore di oggi a Castel Volturno in provincia di Caserta lungo la statale Domiziana gli ebrei stranieri viaggiavano su un’auto condotta da un loro amico che è rimasto ferito gravemente secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale sembra che non ci sia stato alcun impasto con un altro La macchina è finita fuori strada Cambiamo argomento alcuni razzi sono stati lanciati dalla Siria verso il territorio israeliano ma non lo hanno colpito la faccio sapere l’esercito israeliano spiegando che i razzi sono stati lanciati nei dintorni di Damasco dopo operativi delle Milizie sciite controllate dal iraniana forza domani intanto il movimento sciita libanese hezbollah aveva annunciato di aver abbattuto un drone israeliano nel sud del Libano immediatal’esercito che aveva escluso che il drone fosse stata battuta dicendo che era caduto e aveva assicurato che davvero non sarà possibile trarre informazioni torniamo in Italia una discussione degenerata in ditta e poi una coltellata mente accaduto a Cariati nel Cosentino durante i festeggiamenti per un battesimo un 32enne è stato sottoposto a Fermo di indiziato di Delitto dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio due altre persone sono state denunciate secondo quanto ricostruito dai militari risaliti ai tre grazie alle immagini della videosorveglianza durante dal parco la persona fermata avrebbe estratto un coltello lungo 16 cm per poi colpire più volte il suo interlocutore la storia di altri due avrebbero poi abbandonato il locale Senza preoccuparti delle condizioni del ferito neve sulle Dolomiti nella notte ma già Oggi è tornato il sole la perturbazione secondo l’agenzia regionale per l’ambiente del Veneto ha portato accumuli solo sopra i 2000 metri di quota con una punta ravallese oltre Cortina d’Ampezzo di Ben 27 cm di neve interessate tutte vicine maggiori con effetti più o meno intensi dopoall’esposizione E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

