Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 14:10

il premier Giuseppe Conte è presente la camera il programma del nuovo governo giallo rosso al centro la legge di bilancio e le politiche migratorie ambiente di ritiri in cerca di un rapporto più forte con l'Europa e con più voce in capitolo Il segretario del PD Nicola Zingaretti chiede promette realtà è un deciso cambio di rotta anche dentro il PD Intanto il presidente della Confindustria raccomando la prima cosa da non fare quella di chiedere più benefici per finanziare la politica corrente è intenzione quindi del governo completare il processo che possa condurre l'autonomia differenza tra giusta e cooperativa salvaguardando Il principio di coesione nazionale di solidarietà e la tutela dell'Unità giuridica ed economica lo annuncia il premier Giuseppe Conte occorre definire i livelli essenziali della prestazioneconcernenti i diritti civili e sociali e fabbisogni standard attraverso un fondo di perequazione l'obiettivo e non creare un paese a due velocità che gravi il divario tra il nord e il sud dobbiamo potenziare la lotta alle organizzazioni mafiose rendere sempre più efficaci Come già anticipato il contrasto all'evasione fiscale ha continuato il premier anche prevedendo l'inasprimento delle pene incluse le detentive per i grandi evasori Cambiamo argomento cronaca scuola Qual è la situazione della nostra scuola l'inizio di un nuovo anno scolastico un buon momento per cercare di capirlo e le statistiche numeri possono fornire indicazioni utili dal numero decrescente degli studenti alle scelte di genere delle scuole superiori dall'ascesa di alunni stranieri alla magra spesa pubblica istruzione dalle prestazioni dei ragazzi italiani nei test internazionali ai salari degli insegnanti una analisi Che fotografa la situazione della nostra scuola un ragazzo di 26 anni di Vittoria nel ragusano è accusato di aver violentato per ore 1donna la notte del 2 settembre scorso il 26enne avrebbe fermato L'auto della ragazza fingendo di chiedere aiuto per la moglie con la panna e realtà aveva litigato il ragazzo nel 2018 era stato condannato per sequestro di persona e violenza sessuale aggravata rapina individuate fermato dagli agenti della squadra mobile nei suoi confronti il GIP di Ragusa hai messo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere sono attesi per oggi l'autopsia sul corpo della ventottenne Lisa poverelle la storia di garanzia di Massimo Sebastiani il 45enne che ha confessato il delitto l'uomo ha detto ai carabinieri che lo hanno arrestato di aver commesso il delitto perché ero ossessionato dalla donna intenzionata invece interrompere la frequenza non è ancora chiaro invece come e dove esattamente l'operaio l'abbia uccisa andiamo all'estero paura ma nessuna vittima Londra Dove un incendio ha divorato nella notte una palazzina di quattro piani nel sobborgo di sotto in periferia sud occidentale della capitale britannica fiamme sono divampate per cause presumibilmente accidentale ma ancora in via di accertamento l'allarme è stato dato dopo l'una ora locale di 23 appartamenti dell'edificio abbandonato in fretta e furia dagli inquilini sono andati dinonostante l'impegno di circa 125 Vigili del Fuoco intervenuti sul posto i quali sono riusciti a spegnere il rogo solo dopo 5 ore impressionanti le immagini che hanno ricordato se pure misura più limitata e senza le stesse conseguenze tragiche quella delle Green Tower il grattacielo di edilizia Popolare devastato dal fuoco due anni fa nel cuore di Londra con un bilancio di 72 morti inclusi giovani architetti italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa