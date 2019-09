Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio Prima di avviare le mie comunicazioni in quest’aula concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e ringraziamento al Presidente della Repubblica il quale anche in queste ultime fasi determinanti per della Repubblica esercitando con scrupolo le sue prerogative istituzionali ha guidato con equilibrio e saggezza ed è stato riferimento imprescindibile per tutti così apre il suo discorso alla camera il premier Giuseppe Conte al capo dello Stato è stato tributato un lungo applauso io e tutti i ministri promette prendiamo il Solenne impegno Oggi davanti a voi a curare le parole ad adoperare un lessico più consono è più rispettoso delle persone diversità delle idee come ha detto Saragat cita Conte fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano Cambiamo argomento alle elezioni comunali di Mosca il partito del presidente della vini.in Rougeaperto circonflesso dei suoi seggi lo afferma Ria novosti a conteggio quasi completato secondo cui il partito mantiene comunque la maggioranza nel parlamento cittadino con 26 deputati su 45 il partito Putignano perde comunque conquistato come ferma la competente commissione elettorale il maggior numero di seggi alle elezioni regionali e comunali che si sono tenute ieri in Russia quasi il 100% dei voli della British Airways è stato annullato in seguito allo sciopero oggi e domani li suoi 4300 piloti lo riportano i media britannici l’agitazione scattata la mezzanotte di oggi è promossa dal Sindacato Autonomo di categoria balpa è la conseguenza del mancato accordo Lorena lunga vertenza siderali i chilometri della Val fa a non respinte l’offerta di aumenti del 11,5% entrambi ritenendoli inadeguato rispetto l’impennata dei propri finestra assegno dalla compagnia dopo il superamento della crisi degli anni scorsi il Pippone farsi raggiunge l’area metropolitana di Tokyo provocando un morto 41 feriti e disagi al trasporto ferroviario conEarth Surface nella mattinata ix20 interni al tipo ne hanno superato i 200 km orari nella notte nei pressi della prefettura di Cila dove erano stati messi ordine di evacuazione per almeno 2 mila residenti mentre al quattrocentomila persone nell’area metropolitana della capitale nella prefettura di shizuoka erano in preallarme cambiamo decisamente argomento con quasi 5 milioni di incasso nel weekend del secondo capitolo it loro tratto dai romanzi di Stephen King e firmato ancora da Andy muschietti che finisci personaggi del primo film a trent’anni di distanza dagli eventi vola in vetta alla classifica dei film più visti del weekend Il re leone in live-action rifacimento del cartone del 1994 perde la prima posizione ma con i suoi quasi 33 milioni di incasso totale diventa il primo incasso dell’anno il primo incasso di sempre nella storia di Disney sul terzo gradino del Podio il mio fratello rincorre i dinosauri passato a Venezia con protagonista Alessandro Gassman anche guadagnato in 4 giorni €656000 lancio nuovi Attacco al potere 3€654000 e quarto solo Quinto Martina che ha fatto la coppa Volpi al protagonista Luca Marinelli nei panni del personaggio creato da Jack London incazzi a 11 milioni era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa