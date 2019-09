Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno appuntamento con informazione politica in primo piano opposizioni all’attacco del governo oggi in piazza Einaudi la mentre Conte parlava la camera in piazza Montecitorio Fratelli d’Italia e lega protestavano Salvini attaccati poltrona rinchiusi nel palazzo L’Italia è in piazza e chiede di votare le parole dell’ex Ministro dell’Interno contestazioni anche in aula con la richiesta di elezioni del Banco della Lega meloni ha dato il vento Salvini e ha messo in guardia Forza Italia non rifaccia l’errore di trattare con il PdL scontro lega PD sulle pensioni a quota 100 lettera ministro Padoan a boccia la misura di tenendola dannosa e firma che essere gradualmente eliminata Salvini avverte i signori là dentro programma a cambiarla e tornare la legge Fornero non li lasceremo uscire da quel palazzo ci saranno giorno e notte Natale è Ferragosto intanto l’INPS fa saperequasi 176 mila le domande presentate per la pensione anticipata almeno 62 anni di età e 38 di contributi fino al 6 settembre 130000 315 da Uomini e 45680 donne la maggior parte delle richieste riguarda dipendenti privati 65120 poi lavoratori iscritti alla gestione pubblica 55167 prezzi del parlamento britannico sospendere i lavori della seduta di oggi fino al 14 ottobre La formalizzato Il portavoce di downing Street confermando che il premier Boris Johnson non intende chiedere un rinvio della brexit a Bruxelles malgrado l’approvazione della cosiddetta Legge anti nodi alle vigne Uscirà da lui il 31 ottobre ma anche con uova sode ancora possibile che l’ultimo momento utile per San Siro sarà il Consiglio Europeo del 17 e 18 ottobre e colesterina chiusura Lucia unità mostra la sua leadership alle elezioni del 8 settembre l’ho detto il portavoce del Cremlino pesto nel complesso il partito ha avuto molto successo può aver ottenuto più seggi in alcuni posti almeno gli altri non è complesso è partita mostrala sua leadership politica a livello nazionale ha dichiarato citato dalla tas è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

