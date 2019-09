Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 9 settembre in studio Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura il premier Giuseppe Conte presenta la camera il nuovo esecutivo basato sulla maggioranza Movimento 5 Stelle PD un governo sobrio non provocante le parole del Presidente del Consiglio che darà il via ad una nuova stagione di formatrice che confidiamo sia risolutiva e del cui programma il premio sarà garanzie primo responsabile nel programma il taglio dei parlamentari ma anche una nuova legge elettorale e garanzia costituzionale la revisione dei decreti sulla base delle osservazioni del Colle una legge di bilancio che scongiuri l’aumento dell’Iva e togli il cuneo fiscale ma al tempo la richiesta dell’UE di un nuovo patto di stabilità però le altre sfide lavoro per i giovani donne e al sud le misure per la scuola e la famiglia per le concessioni autostradali una progressiva e inesorabile revisiQuanto ai rapporti con a Bruxelles il governo chiede di gestire la questione migranti con rigore e responsabilità un discorso progressista Oggi si chiude la stagione dell’olio commenta Dario Franceschini capo della delegazione della commissione europea sta coordinando la ripartizione Dei migranti della l’anguria momento a largo di Malta sulla base di una richiesta arrivata nel fine settimana numero di stati membri si è già impegnato in modo costruttivo per l’accoglienza lo annuncia la salute della commissione europea per la migrazione nessuno il coordinamento è stato invece richiesto per il caso della Auchan Viking ultima notizia non solo crisi di vocazioni al sacerdozio ma anche carenza di denaro liquido così a Chioggia vicino Venezia sbarca il bancomat per le offerte in chiesa. iniziativa sperimentale che ha scelto la chiesa di San Giacomo come siete dell’esperimento affidata al parroco Vincenzo Tosello 68 anni tutto questo mentre la si fa sempre più Social e tempio di qualche giorno fa inizio settembre a Canicattì provincia di Agrigento dove l’ha messa domenicale è andata addirittura su Facebook in diretta tutto grazie per averci seguito the newsla prossima edizione Buonasera dalla redazione lunedì 9 settembre in studio Giuliano Ferrigno politica ancora politica in apertura un governo sobrio non arrogante che darà il via ad una nuova stagione riformatrice confidiamo risolutiva e del cui programma il premier per garantee primo premier il prendere Giuseppe Conte presenta la camera il nuovo esecutivo basato sulla maggioranza Movimento 5 Stelle PD non arrogante le parole del Presidente del Consiglio che darà il via ad una nuova stagione riformatrice che confidiamo sia risolutiva e del cui programma il premio sarà grande primo responsabile le parole di Conte nel programma il taglio dei parlamentari manco una nuova legge elettorale garanzie costituzionali

